Por qué hoy, 31 de enero, se celebra el Día Internacional del Mago

En un mundo atravesado por la tecnología, las pantallas y las respuestas inmediatas, todavía hay lugar para el asombro. Ese que sorprende, desconcierta y despierta la imaginación. Por eso, cada 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha que reconoce a quienes, con cartas, palabras y gestos precisos, logran que lo imposible parezca real y que la ilusión siga viva, incluso en tiempos donde todo parece explicable.

El origen de la celebración

San Juan Bosco fue un sacerdote y educador italiano del siglo XIX que utilizaba trucos de magia, juegos y acrobacias como herramientas pedagógicas para captar la atención de niños y jóvenes. Lejos del espectáculo puro, la magia era para él una forma de educar, transmitir valores y generar confianza, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Por ese motivo, con el paso del tiempo, magos e ilusionistas comenzaron a reconocerlo como su santo protector, y su fecha de fallecimiento, el 31 de enero, quedó establecida como el día para celebrar el arte de la magia.

Un homenaje al ilusionismo como arte

El Día Internacional del Mago invita a mirar la magia más allá del truco y el aplauso. El ilusionismo no es solo entretenimiento: es arte puro, una combinación precisa de técnica, creatividad, psicología y relato. Ya sea sobre un escenario, en una plaza o a pocos centímetros de los ojos del público, la magia sigue logrando algo cada vez más difícil: sorprender.

Lejos de quedar atrapado en el pasado, el ilusionismo supo reinventarse. En los últimos años incorporó tecnología, humor y storytelling, dialogó con las redes y se adaptó a nuevos formatos, demostrando que el asombro no pasa de moda y que la magia, como todo gran arte, evoluciona sin perder su esencia.

31 de enero es una fecha para celebrar la ilusión

Cada 31 de enero, magos profesionales y aficionados aprovechan la jornada para realizar funciones especiales, talleres, encuentros y homenajes. También es una oportunidad para recordar que, en tiempos de hiperconectividad y pantallas, la capacidad de sorprender y generar asombro sigue siendo un valor cultural.

El Día Internacional del Mago celebra mucho más que trucos ya que, además, reconoce a quienes mantienen viva la ilusión y el poder de lo inesperado.