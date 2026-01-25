Quién es Alex Honnold, el escalador que logró la cima del edificio Taipei 101 sin usar cuerdas ni arnés

El escalador estadounidense Alex Honnold ascendió el rascacielos Taipéi 101, el domingo, sin sogas ni equipo de protección. Fue transmitido en vivo por Netflix.

Los vítores estallaron desde una multitud desde la calle cuando Honnold llegó a la cima de la aguja de la torre de 508 metros aproximadamente, unos 90 minutos después de haber comenzado su ascenso. Vestido con una camiseta roja de manga corta, Honnold agitó los brazos de un lado a otro sobre su cabeza cuando cumplió el objetivo.

Cómo fue el ascenso de Alex Honnold del Taipéi 101

El edificio tiene 101 pisos. La parte más difícil de escalar fueron los 64 pisos de la sección media: las “cajas de bambú” que le dan al edificio su aspecto característico. Dividido en ocho, cada segmento tiene ocho pisos de escalada empinada y sobresaliente seguidos de balcones, donde el escalador tomó breves descansos mientras ascendía

Gran parte del recorrido lo hizo ascendiendo por una esquina del Taipéi 101 usando pequeñas salientes en forma de L como puntos de apoyo. Periódicamente, tuvo que maniobrar y trepar por los lados de grandes estructuras ornamentales que sobresalen de la torre, subiéndose con sus manos desnudas.

“Pensé: ‘¡qué vista, es increíble, qué día tan hermoso!’”, afirmó al llegar a la cima. “Hacía mucho viento, así que pensé: ‘no te caigas de la aguja’. Estaba tratando de equilibrarme bien. Pero dije: ‘¡qué posición increíble, ¡qué manera tan hermosa de ver Taipéi!’”, contó,

¿Quién es Alex Honnold, el escalador que subió un edificio sin cuerdas?

El escalador nació en Sacramento, California, en 1985. Empezó con la actividad a los cinco años en un gimnasio local y luego fue su principal pasión.

Honnold, fue conocido antes por su ascenso sin cuerdas a The Captain, un monolito del Parque Nacional Yosemite de 975 metros. Lo hizo en 2017. Un documental de la plataforma de streaming reflejó el desafío.