Quién es François Letexier, el árbitro de Argentina ante Egipto: el antecedente que asusta

Este martes 7 de julio de 2026, la Selección Argentina se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Egipto en el impactante Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Sin embargo, más allá de la estrategia táctica para frenar al conjunto africano, las miradas del cuerpo técnico y de los hinchas están fijadas sobre el hombre que impartirá justicia: el francés François Letexier.

A sus 36 años, el colegiado europeo llegó precedido por una fama de sereno y riguroso, consolidándose como uno de los árbitros con mayor proyección de la UEFA. El choque de octavos marca su debut absoluto dirigiendo a la Albiceleste mayor, aunque arrastra un historial picante con un titular de la Scaloneta y una frase de vestuario que ya encendió las redes sociales.

La tarjeta roja a Tagliafico y sus números en el Mundial

Aunque nunca cruzó caminos con la Selección mayor, Letexier sí tiene un antecedente dirigiendo a representativos nacionales: estuvo al mando en el triunfo 2-1 ante Uzbekistán durante el Mundial Sub-20 de 2023. La verdadera polémica reciente se traslada a la Ligue 1 de Francia, donde el réferi no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa a Nicolás Tagliafico el pasado 22 de marzo, en la derrota del Olympique de Lyon ante el Monaco.

En lo que va de este Mundial 2026, el francés ya acumula dos partidos bajo el brazo:

Fase de Grupos: Dirigió la ajustada victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador.

Sorpresa del torneo: Estuvo a cargo del histórico empate 0-0 entre el viral Cabo Verde y Arabia Saudita.

La irónica sospecha de Scaloni y el reclamo por el VAR

Fiel a su estilo descontracturado pero incisivo, el director técnico Lionel Scaloni le restó trascendencia mediática a la nacionalidad del colegiado en la previa del partido, aunque aprovechó para meterle una sutil presión a la cabina de tecnología de la FIFA:

«Me enteré ahora por Nico Novello en el auto viniendo para acá. Es una cuestión más de bar, de café, pero no pasa nada. Pregunto si el VAR es francés, porque una vez dije ante la FIFA que si los jueces del campo son de una nacionalidad, está bueno que el de arriba también porque si no no interpretan el juego de la misma manera. Así que si son cuatro franceses, está perfecto», disparó el DT argentino.

Letexier ostenta el récord histórico de haber sido el árbitro más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol de su país con apenas 28 años. Desde su estreno en 2016, su carrera internacional creció a pasos agigantados, siendo el encargado de pitar la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023, la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos de París.

Para el cruce decisivo de este martes en Atlanta, la terna arbitral quedó conformada de manera íntegra por jueces del viejo continente: