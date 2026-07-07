La advertencia del DT de Egipto en la previa al duelo ante Argentina: «No le tememos a nadie»

Este martes y desde las 13:00, la Selección Argentina se medirá ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará en Atlanta meterse entre los 8 mejores de la cita mundialista para seguir en camino del bicampeonato.

En la previa a este encuentro decisivo, hubo varias voces egipcias que hablaron sobre el partido. Ibrahim Hassan, hermano gemelo del DT de Egipto, se refirió al cruce contra la Albiceleste y le restó importancia a la Pulga: «No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival«.

Egipto eliminó por penales a Australia en 16avos y busca dar la sorpresa en Atlanta.

Además, remarcó que el seleccionado africano tiene jugadores de talla internacional, destacando a su capitán y máxima figura: «Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense»

El que también habló fue Hossam Hassan, DT de los Faraones. Al ser consultado sobre la dificultad de enfrentar al campeón del mundo, respondió que tratarán de dar la sorpresa: «Todo el mundo da como favorita a Argentina. No será un partido fácil para Argentina. Nosotros vamos a llevar nuestras ambiciones lo más lejos en este partido«.

Luego, avisó que tendrán precauciones pero que no se atemorizarán de enfrentar al equipo de Scaloni: «Respetamos a Argentina y a sus futbolistas, incluyendo al jugador legendario como lo es Messi, pero no le tememos a nadie. Si piensas de una forma negativa, no logras nada».

Para cerrar, también expresó que es la chance «Es una gran oportunidad para demostrarnos de qué somos capaces, para reivindicar el nivel del fútbol egipcio y africano, y para confirmar una vez más que pertenecemos a la élite internacional», sentenció.