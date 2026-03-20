Scones de naranja: la receta fácil y esponjosa para una merienda irresistible

Si buscás algo rico, rápido y casero para acompañar la merienda, estos scones de naranja son una opción ideal. Con una textura suave, aroma cítrico y preparación sencilla, se convierten en un clásico que siempre funciona.

Ingredientes

250 g de harina 0000 (podés usar hasta 300 g según la masa)

50 g de azúcar

1 cucharada de polvo de hornear

Ralladura de 2 naranjas

100 g de manteca

2 huevos

Jugo de 1/2 naranja

Paso a paso: cómo hacer scones de naranja

1. Preparar la base

En un bowl, mezclar la harina, el azúcar y el polvo de hornear.

Agregar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta lograr un arenado (una textura similar a arena húmeda).

2. Incorporar los líquidos

Sumar los huevos, la ralladura de naranja y el jugo.

Mezclar hasta formar una masa.

Debe quedar blanda y húmeda, no demasiado seca.

3. Formar los scones

Llevar la masa a la mesada y estirarla con las manos (no hace falta palo de amasar).

Con un cortante redondo (o un vaso), formar los scones.

4. Hornear

Colocar en una placa y llevar a horno fuerte (180°/200°C) durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén dorados.

Tips para que queden perfectos

No trabajar demasiado la masa para que no queden duros

Usar manteca fría para lograr mejor textura

Controlar el horno: deben dorarse sin secarse

Versión con limón

Una buena idea es reemplazar la naranja por limón:

Usar ralladura de limón

Sustituir el jugo de naranja por jugo de limón

El resultado es más fresco e intenso, ideal para quienes prefieren sabores más ácidos.

Estos scones de naranja son una receta simple, rica y versátil. Perfectos para cualquier momento del día, se pueden adaptar según la temporada y el gusto personal, logrando siempre un resultado casero y delicioso.