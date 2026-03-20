Scones de naranja: la receta fácil y esponjosa para una merienda irresistible
Con pocos ingredientes y en simples pasos, estos scones de naranja son ideales para el mate o el té. Cómo hacerlos en casa y el tip para probar una versión con limón.
Si buscás algo rico, rápido y casero para acompañar la merienda, estos scones de naranja son una opción ideal. Con una textura suave, aroma cítrico y preparación sencilla, se convierten en un clásico que siempre funciona.
Ingredientes
- 250 g de harina 0000 (podés usar hasta 300 g según la masa)
- 50 g de azúcar
- 1 cucharada de polvo de hornear
- Ralladura de 2 naranjas
- 100 g de manteca
- 2 huevos
- Jugo de 1/2 naranja
Paso a paso: cómo hacer scones de naranja
1. Preparar la base
En un bowl, mezclar la harina, el azúcar y el polvo de hornear.
Agregar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta lograr un arenado (una textura similar a arena húmeda).
2. Incorporar los líquidos
Sumar los huevos, la ralladura de naranja y el jugo.
Mezclar hasta formar una masa.
Debe quedar blanda y húmeda, no demasiado seca.
3. Formar los scones
Llevar la masa a la mesada y estirarla con las manos (no hace falta palo de amasar).
Con un cortante redondo (o un vaso), formar los scones.
4. Hornear
Colocar en una placa y llevar a horno fuerte (180°/200°C) durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén dorados.
Tips para que queden perfectos
- No trabajar demasiado la masa para que no queden duros
- Usar manteca fría para lograr mejor textura
- Controlar el horno: deben dorarse sin secarse
Versión con limón
Una buena idea es reemplazar la naranja por limón:
- Usar ralladura de limón
- Sustituir el jugo de naranja por jugo de limón
El resultado es más fresco e intenso, ideal para quienes prefieren sabores más ácidos.
Estos scones de naranja son una receta simple, rica y versátil. Perfectos para cualquier momento del día, se pueden adaptar según la temporada y el gusto personal, logrando siempre un resultado casero y delicioso.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar