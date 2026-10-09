Torta fritas para un fin de semana largo y lluvioso: la receta de la abuela que nunca falla

El fin de semana largo de octubre invita a bajar el ritmo, quedarse en casa y disfrutar de esas recetas que nunca pasan de moda. Y si la lluvia se convierte en protagonista hay una tradición que vuelve a ganar lugar en las cocinas: las tortas fritas caseras, recién hechas y acompañadas por unos buenos mates.

Con apenas harina, grasa o aceite, agua tibia y sal, esta receta permite preparar una merienda económica, rendidora y deliciosa. No hace falta tener experiencia en la cocina ni contar con ingredientes difíciles de conseguir. El secreto está en lograr una masa suave, dejarla descansar y cocinar las tortas fritas a la temperatura adecuada para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.

Por qué las tortas fritas son un clásico de los días de lluvia

La combinación de lluvia, mate y tortas fritas forma parte de una tradición que atraviesa generaciones.

Su origen suele vincularse con las costumbres rurales y la cocina criolla, donde las preparaciones sencillas, hechas con harina y grasa, eran una alternativa práctica para acompañar las jornadas de trabajo.

Con el tiempo, las tortas fritas se convirtieron en una de las meriendas más queridas, especialmente durante los días fríos o lluviosos.

El aroma de la masa recién frita, el azúcar espolvoreada y el mate caliente son suficientes para transformar una tarde en casa en un pequeño ritual familiar.

Y este fin de semana largo del 10 al 12 de octubre aparece como una buena oportunidad para recuperar esa costumbre.

Ingredientes para hacer tortas fritas caseras, fáciles y económicas

Tiempo de preparación: 15 minutos, más 20 minutos de descanso

Tiempo de cocción: 15 a 20 minutos

Rinde: entre 12 y 15 tortas fritas medianas

Para preparar esta receta tradicional necesitás:

500 gramos de harina común (000 o 0000).

1 cucharadita de sal.

50 gramos de grasa vacuna derretida o 3 cucharadas de aceite.

o 3 cucharadas de aceite. 250 ml de agua tibia, aproximadamente.

Grasa o aceite suficiente para freír.

Azúcar para espolvorear, opcional.

Un detalle importante: las tortas fritas tradicionales no necesitan levadura. La masa se prepara con ingredientes simples y adquiere su textura característica durante la fritura.

Cómo hacer tortas fritas paso a paso para que queden crocantes y esponjosas

1. Preparar la masa.

Colocá la harina en un recipiente grande y agregá la sal. Hacé un hueco en el centro y sumá la grasa derretida, que debe estar tibia y no demasiado caliente.

2. Incorporar el agua.

Agregá el agua tibia de a poco mientras mezclás con una cuchara o con las manos. La cantidad puede variar ligeramente según la harina utilizada.

3. Amasar hasta lograr una textura suave.

Pasá la preparación a la mesada y amasá durante unos 5 a 8 minutos, hasta conseguir una masa lisa, elástica y que no se pegue en las manos.

4. Dejar descansar.

Cubrí la masa con un repasador limpio y dejala reposar durante 20 minutos. Este paso ayuda a que resulte más fácil estirarla.

5. Formar las tortas fritas.

Dividí la masa en 12 o 15 bollitos. Estirá cada uno con un palo de amasar hasta obtener discos de aproximadamente medio centímetro de espesor.

Hacé un pequeño corte en el centro de cada disco, para facilitar una cocción más pareja.

6. Freír hasta que estén doradas.

Calentá abundante aceite o grasa en una sartén profunda, idealmente a unos 170-180 °C.

Colocá las tortas fritas de a pocas unidades y cocinalas durante aproximadamente 1 a 2 minutos de cada lado, hasta que estén doradas.

7. Retirar y servir.

Sacalas con una espumadera y dejalas escurrir sobre papel absorbente.

Si te gustan dulces, espolvorealas con azúcar mientras todavía están calientes.

Los cinco secretos para que las tortas fritas no queden duras ni aceitosas

Aunque la receta es sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

No agregar harina de más: una masa demasiado seca puede producir tortas fritas duras.

una masa demasiado seca puede producir tortas fritas duras. Respetar el descanso: permite estirar los discos sin que se contraigan.

permite estirar los discos sin que se contraigan. No hacerlas demasiado gruesas: un espesor de aproximadamente medio centímetro favorece una cocción uniforme.

un espesor de aproximadamente medio centímetro favorece una cocción uniforme. Controlar la temperatura del aceite: si está frío, absorberán más grasa; si está demasiado caliente, pueden dorarse por fuera antes de cocinarse por dentro.

si está frío, absorberán más grasa; si está demasiado caliente, pueden dorarse por fuera antes de cocinarse por dentro. No llenar la sartén: freír pocas unidades a la vez ayuda a mantener la temperatura.

El truco más importante es trabajar con una masa suave y un aceite bien caliente, pero sin que llegue a humear.

¿Tortas fritas con grasa o con aceite? Cuál es la diferencia

Una de las preguntas más frecuentes al preparar tortas fritas es si conviene utilizar grasa vacuna o aceite.

La receta tradicional suele llevar grasa vacuna, tanto en la masa como en la fritura. Este ingrediente aporta un sabor característico y una textura muy apreciada en la cocina criolla.

Sin embargo, también pueden prepararse con aceite vegetal, una alternativa práctica para quienes prefieren evitar la grasa vacuna.

En ambos casos, el resultado dependerá principalmente de la consistencia de la masa, el espesor de los discos y la temperatura de cocción.

Lo importante es utilizar un medio de fritura adecuado, evitar que humee y no reutilizar aceite deteriorado.

Cómo acompañar las tortas fritas durante un fin de semana largo y lluvioso

Las tortas fritas recién hechas son deliciosas por sí solas, pero también pueden acompañarse con diferentes sabores.

La versión más clásica lleva azúcar espolvoreada y unos mates amargos o dulces.

Para quienes buscan una merienda más abundante, también se pueden servir con dulce de leche, miel, mermelada casera o dulce de membrillo.

Otra opción es prepararlas sin azúcar y acompañarlas con queso crema o algún queso suave, para disfrutar de una versión salada.

Durante una tarde lluviosa, también combinan muy bien con chocolate caliente, café con leche o té.