Empanadas, tortas fritas y tradición: Bariloche celebró el 9 de julio con un concurso gastronómico

La comunidad de Bariloche se reunió para celebrar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Foto Marcelo Marcelo Martinez.

Un aroma a tortas fritas y música folclórica impregnaron el salón del Puerto San Carlos, a escasos metros del Centro Cívico, este jueves por la tarde. Para celebrar el Día de la Independencia, la Subsecretaría de Cultura de Bariloche organizó un concurso de tortas fritas y de empanadas en el que se inscribieron 29 grupos.

La propuesta inicial estaba pensada en la plaza del Centro Cívico, pero las intensas lluvias de las últimas horas llevaron a trasladar el encuentro al Puerto San Carlos. La tarde de sol sorprendió a más de uno, pero los competidores agradecieron que la competencia sea en el lugar cerrado. «Con el viento y el frío, hubiera sido imposible calentar la grasa y freír«, coincidieron algunos participantes.

Escuelas, clubes deportivos, juntas vecinales, asociaciones civiles e instituciones participaron del certamen, a través de dos categorías: “Mejor Empanada Argentina” y “Mejor Torta Frita Patagónica”. Cada equipo podía optar por una de las categorías o competir en ambas, con recetas propias.

El concurso formó parte de las actividades organizadas por el municipio para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Foto: Marcelo Martínez.

El público recorría cada una de las mesas dispuestas en el salón para disfrutar del armado culinario. Una mujer sostenía una bandeja, mientras su compañera «pinchaba» la masa de las tortas fritas.

«Decidí sumarme porque cocino desde los 8 años y tengo que salir que estas tortas me salieron muy ricas. Hicimos seis para que pruebe el jurado y el resto son para vender. Evalúan la calidad y el sabor«, comentó Norma Flores, representante de la Escuela de Oficios 2. Por lo general, esta mujer elabora y vende pan, tortas y dulce casero.

«La cocina es mi fuerte -expresó con orgullo la mujer-. Mi clave para las tortas es usar un poco de levadura y azúcar en la harina para que eleve más rápido. Y la grasa debe estar caliente, pero no hirviendo para que no se pase de aceite».

Pocas comidas representan tanto a la cocina argentina como las empanadas, protagonistas de la celebración en Bariloche. Foto Marcelo Martinez.

A unos metros, Miriam Yánez, del CENS 5 (escuela nocturna), mezclaba los ingredientes para empanadas de carne. «Soy cocinera hace 26 años, pero siempre trabajé en restaurantes. Así que estoy acostumbrada a trabajar en las diferentes condiciones que se presentan. Sin embargo, hoy se complicó ser tantos en la cocina«, admitió.

Cuando se le consultó por los premios, dijo: «No tengo ni idea qué se gana. La idea fue simplemente participar y aprovechar para vender un poco con mi consuegra».

El Puerto San Carlos reunió a 29 equipos que participaron del concurso de empanadas y tortas fritas organizado para celebrar el Día de la Independencia. Foto: Marcelo Martínez.

¿La clave para que los productos salgan bien? «Hay que tener amor, sentir pasión por la cocina. Y más en un hermoso día de la Patria como hoy«, respondió Miriam.

A unos pocos metros, una muchacha hacía el repulgue de empanadas de dulce de batata. A su lado, una nena en cochecito la observaba trabajar con apuro. La gente se acercaba a la mesa para observar cada paso.

Desde una pequeña ventana salía vapor. Allí, algunos integrantes de los grupos se disponían a freír. Más allá del apuro para darle espacio a otros, no faltaban los chistes, las sonrisas y alguna que otra degustación.

La elaboración de tortas fritas fue una de las grandes protagonistas de la jornada, que convocó a escuelas, clubes e instituciones de Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

«Es la primera edición de este concurso. La idea era disfrutar y compartir algo bien nuestro. El día anterior se repartieron los insumos para hacer cuatro docenas de empanadas regionales y tortas fritas y hoy, la gente se puso manos a la obra», especificó Javier Silva, del Departamento de Cultura Comunitaria de Bariloche.

Seis integrantes del Ejecutivo Municipal conformaron el jurado. Los tres primeros puestos accedían a los premios. Según explicaron desde la organización, se evaluará sabor y punto de cocción, la presentación del plato y «la identidad tradicional».

Las tortas fritas recién hechas acompañaron una celebración donde la gastronomía popular fue parte de los festejos patrios. Foto: Marcelo Martínez.

Mario Polack fue otro de los participantes. Se definió como «emprendedor». Este hombre vende empanadas en Villa Lago Gutiérrez. «Ni sabemos qué premios hay. Vinimos para compartir esta tarde y hacernos quizás un poco más conocidos. Es una propuesta genial para reflotar nuestras tradiciones«, señaló.

También estuvieron presentes los integrantes de la Feria Franca de Agricultores Nahuel Huapi, con la elaboración de tortas fritas y empanadas de carne, verdura y hongos de productores agroecológicos de la zona. «¿Qué cosa más patriota puede haber que comerse unas empanadas un 9 de julio?«, planteó Vanesa Oyola, de la Feria Franca de Agricultores.

Las empanadas argentinas también tuvieron su competencia, con recetas caseras y sabores tradicionales elaborados por los participantes. Foto: Marcelo Martínez.