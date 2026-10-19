Crema de limón sin azúcar y sin horno: el postre express que se prepara con solo 4 ingredientes

Si tenés ganas de comer algo dulce, pero no querés pasar horas en la cocina, esta crema de limón express puede convertirse en tu nueva receta favorita. Es un postre fresco, cremoso y muy fácil de preparar, que lleva solamente cuatro ingredientes y no necesita horno, huevos ni azúcar agregada.

Lo mejor de esta preparación es que se hace directamente en la licuadora o con un mixer, sin técnicas complicadas ni utensilios especiales. La combinación de leche en polvo y jugo de limón permite conseguir una textura espesa, similar a una mousse, ideal para servir en vasitos individuales.

Además, es una alternativa práctica para quienes buscan un postre casero que se pueda preparar con anticipación y guardar en la heladera.

Crema de limón sin azúcar: los 4 ingredientes que necesitás

Para preparar esta receta express vas a necesitar:

1 taza (100 gramos) de leche en polvo , que puede ser descremada o entera.

, que puede ser descremada o entera. ½ taza (120 ml) de agua caliente , sin que esté hirviendo.

, sin que esté hirviendo. ½ taza (120 ml) de jugo de limón recién exprimido.

Endulzante a gusto, como stevia o eritritol.

Opcional: ralladura de limón para decorar y aportar un aroma más intenso.

Con estas cantidades podés preparar aproximadamente 3 o 4 porciones pequeñas, dependiendo del tamaño de los recipientes.

Cómo hacer crema de limón sin azúcar paso a paso

Paso 1. Preparar los ingredientes. Exprimí los limones hasta obtener media taza de jugo. Si preferís una crema más suave, podés colarlo para retirar la pulpa y las semillas.

Paso 2. Mezclar la leche en polvo. Colocá la leche en polvo en la licuadora o en un recipiente alto si vas a utilizar un mixer. Agregá el agua caliente y procesá hasta que se disuelva completamente.

Paso 3. Incorporar el limón. Sumá el jugo de limón de a poco, mientras continuás batiendo. La mezcla puede comenzar a espesar por la interacción entre la acidez del limón y las proteínas de la leche.

Paso 4. Endulzar. Agregá stevia, eritritol u otro endulzante apto para preparaciones frías. Probá la mezcla y ajustá la cantidad según tu gusto.

Paso 5. Batir hasta conseguir una crema. Procesá durante uno o dos minutos, hasta lograr una preparación homogénea, suave y sin grumos.

Paso 6. Llevar a la heladera. Distribuí la crema en vasitos o compoteras individuales y refrigerá durante al menos 1 o 2 horas, hasta que esté bien fría y tome consistencia.

Si necesitás acelerar el enfriado, podés colocar los recipientes unos minutos en el freezer, sin dejar que la preparación se congele.

El secreto para que la crema de limón quede bien espesa y sin grumos

Aunque es una receta sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia en la textura final.

El primero es disolver completamente la leche en polvo en el agua antes de incorporar el jugo de limón. De esta manera, se reduce la posibilidad de que aparezcan grumos.

También conviene agregar el jugo de limón de manera gradual y mantener la licuadora funcionando.

La cantidad de limón influye en la consistencia y el sabor. Si se incorpora demasiado, la crema puede quedar excesivamente ácida o presentar una textura granulada.

Otro detalle importante es respetar el tiempo de refrigeración. Aunque la mezcla pueda parecer algo líquida al terminar de batir, el frío puede ayudar a que adquiera más cuerpo.

La consistencia final puede variar según la marca y el tipo de leche en polvo utilizado. No siempre se obtiene una mousse firme; en algunos casos, el resultado será una crema más liviana.

Cómo decorar la crema de limón para que parezca un postre de restaurante

Una de las ventajas de esta preparación es que se puede presentar de distintas maneras sin sumar demasiado trabajo.

Para una versión clásica, podés agregar un poco de ralladura de limón fresco sobre cada vasito.

Si buscás un contraste de sabores, también queda muy bien con frutillas, arándanos o unas hojitas de menta.

Otra posibilidad es servirla en copas pequeñas y decorar con una rodaja fina de limón en el borde.

Para quienes prefieren una textura diferente, se puede sumar una pequeña cantidad de frutos secos picados justo antes de servir.

¿La crema de limón sin azúcar es saludable?

Esta receta no lleva azúcar agregada cuando se prepara con un endulzante sin azúcar, pero eso no significa que esté completamente libre de azúcares.

La leche en polvo de origen animal contiene lactosa, un azúcar naturalmente presente en la leche, por lo que la preparación aporta carbohidratos y calorías.

La cantidad final dependerá del tipo de leche en polvo, del endulzante y de los ingredientes utilizados.

También es importante tener en cuenta que la leche en polvo de coco no se comporta exactamente igual que la leche de vaca, por lo que puede modificar la consistencia de la crema.

Cuánto dura la crema de limón casera en la heladera

Una vez preparada, la crema de limón debe conservarse en la heladera, en recipientes limpios y tapados.

Como recomendación práctica, lo ideal es consumirla dentro de las 24 a 48 horas para disfrutar de su mejor sabor y textura.

No conviene dejarla durante períodos prolongados a temperatura ambiente, especialmente en días calurosos.

Fresca, fácil y con ingredientes que suelen estar en casa, esta crema de limón sin azúcar agregada es una alternativa para resolver el postre sin encender el horno y con apenas unos minutos de trabajo.