Tres ideas para hacer milanesas caseras: recetas fáciles, rendidoras y con mucho sabor
Desde las clásicas de carne hasta opciones con pollo y verduras, las milanesas siguen siendo una de las comidas favoritas de las familias argentinas.
Las milanesas siguen siendo uno de los platos más elegidos en las mesas argentinas. Ya sea de carne, pollo o vegetales, son prácticas, rendidoras y permiten múltiples variantes para preparar en horno, sartén o airfryer. Además, hacerlas en casa permite elegir ingredientes frescos y adaptar las recetas según los gustos de cada familia.
Milanesas clásicas de carne
Ingredientes
- 1 kilo de nalga o cuadrada cortada fina
- 3 huevos
- 2 dientes de ajo
- Perejil picado
- Sal y pimienta
- Pan rallado
- Aceite
Preparación
- Batir los huevos con ajo, perejil, sal y pimienta.
- Pasar los bifes por la mezcla y dejar reposar unos minutos.
- Rebozar con pan rallado presionando bien.
- Cocinar en sartén con poco aceite, al horno o en airfryer hasta dorar.
Milanesas de pollo crocantes
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo fileteadas
- 2 huevos
- Mostaza
- Pan rallado o avena triturada
- Queso rallado
- Condimentos a gusto
Preparación
- Mezclar huevos con una cucharada de mostaza y condimentos.
- Pasar el pollo por la preparación.
- Rebozar con pan rallado mezclado con queso rallado.
- Cocinar hasta que queden doradas y crocantes.
Milanesas de berenjena
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 2 huevos
- Pan rallado
- Orégano y ajo en polvo
- Sal
- Aceite de oliva
Preparación
- Cortar las berenjenas en rodajas y dejarlas unos minutos con sal.
- Secarlas y pasarlas por huevo batido.
- Rebozar con pan rallado condimentado.
- Cocinar al horno con un chorrito de aceite hasta dorar.
