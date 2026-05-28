Con pocos ingredientes y listo en minutos: el pan exprés perfecto para el desayuno
Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, esta receta de pan rápido se convirtió en una alternativa práctica para desayunos, meriendas o comidas improvisadas.
En medio del ritmo acelerado de todos los días, las recetas rápidas ganan cada vez más lugar en las cocinas argentinas. El «pan en taza» o pan exprés se convirtió en una alternativa práctica para desayunos y meriendas, ya que puede prepararse en apenas tres minutos con pocos ingredientes y sin necesidad de horno.
Además de su rapidez, una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad: puede hacerse con harina común, avena o premezclas sin TACC, adaptándose a distintas necesidades alimentarias. También permite sumar semillas, queso o especias para darle más sabor y textura.
Ingredientes
- 1 huevo
- 3 cucharadas de avena molida o harina sin TACC
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de yogur natural o leche
- Sal a gusto
Opcional
- Queso rallado
- Semillas
- Orégano
Preparación
- Mezclá todo en una taza o bowl chico hasta que quede homogéneo.
- Llevá al microondas entre 2 y 3 minutos, según la potencia.
- Desmoldá y, si querés, tostalo unos minutos en sartén o tostadora para que quede más crocante.
Queda tipo pan de sandwich, ideal para desayunos o para hacer un tostado rápido.
Comentarios