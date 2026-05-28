Con pocos ingredientes y listo en minutos: el pan exprés perfecto para el desayuno

Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, esta receta de pan rápido se convirtió en una alternativa práctica para desayunos, meriendas o comidas improvisadas.

Por Redacción

La receta viral del pan en microondas que se prepara en tres minutos. Foto ilustrativa.

En medio del ritmo acelerado de todos los días, las recetas rápidas ganan cada vez más lugar en las cocinas argentinas. El «pan en taza» o pan exprés se convirtió en una alternativa práctica para desayunos y meriendas, ya que puede prepararse en apenas tres minutos con pocos ingredientes y sin necesidad de horno.

Además de su rapidez, una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad: puede hacerse con harina común, avena o premezclas sin TACC, adaptándose a distintas necesidades alimentarias. También permite sumar semillas, queso o especias para darle más sabor y textura.

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de avena molida o harina sin TACC
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharada de yogur natural o leche
  • Sal a gusto

Opcional

  • Queso rallado
  • Semillas
  • Orégano

Preparación

  1. Mezclá todo en una taza o bowl chico hasta que quede homogéneo.
  2. Llevá al microondas entre 2 y 3 minutos, según la potencia.
  3. Desmoldá y, si querés, tostalo unos minutos en sartén o tostadora para que quede más crocante.

Queda tipo pan de sandwich, ideal para desayunos o para hacer un tostado rápido.


