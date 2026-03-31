Tres rellenos sin TACC para huevos de Pascua: opciones ricas, fáciles y aptas para celíacos
Opciones caseras, económicas y sin TACC para preparar huevos de Pascua rellenos y seguros para personas con celiaquía.
En la previa de la celebración de Pascua, cada vez más familias buscan alternativas caseras para disfrutar del chocolate sin descuidar la salud. En ese contexto, los huevos de Pascua sin TACC ganan protagonismo, con rellenos creativos, económicos y seguros para personas con celiaquía.
A continuación, tres ideas de rellenos deliciosos y fáciles de hacer en casa:
Relleno 1: ganache de chocolate y dulce de leche
Una combinación clásica que nunca falla.
Ingredientes:
- 200 g de chocolate semiamargo apto sin TACC
- 150 g de dulce de leche sin TACC
- 100 cc de crema de leche
Preparación:
- Derretir el chocolate a baño maría o en microondas.
- Calentar la crema (sin que hierva) y mezclar con el chocolate.
- Incorporar el dulce de leche y unir hasta lograr una crema suave.
- Dejar enfriar antes de rellenar los huevos.
Relleno 2: coco y leche condensada
Ideal para quienes prefieren sabores dulces y textura húmeda.
Ingredientes:
- 200 g de coco rallado (verificar que sea sin TACC)
- 200 g de leche condensada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación:
- Mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta.
- Llevar a la heladera 20 minutos para que tome consistencia.
- Rellenar los huevos y, si se desea, cubrir con chocolate.
Relleno 3: queso crema y frutillas
Una opción fresca que equilibra lo dulce con un toque ácido.
Ingredientes:
- 200 g de queso crema sin TACC
- 3 cucharadas de azúcar impalpable
- 100 g de frutillas frescas
Preparación:
- Batir el queso crema con el azúcar hasta que quede aireado.
- Cortar las frutillas en trozos pequeños.
- Integrar todo suavemente y refrigerar antes de usar.
Recomendación clave
Siempre verificar que todos los productos utilizados cuenten con el sello «sin TACC», para evitar la contaminación cruzada y garantizar que sean aptos para personas con celiaquía.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar