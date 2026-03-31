Tres rellenos sin TACC para huevos de Pascua: opciones ricas, fáciles y aptas para celíacos

Tres propuestas fáciles y deliciosas para disfrutar en Pascua sin gluten y sin resignar sabor. Imagen generada con IA.

En la previa de la celebración de Pascua, cada vez más familias buscan alternativas caseras para disfrutar del chocolate sin descuidar la salud. En ese contexto, los huevos de Pascua sin TACC ganan protagonismo, con rellenos creativos, económicos y seguros para personas con celiaquía.

A continuación, tres ideas de rellenos deliciosos y fáciles de hacer en casa:

Relleno 1: ganache de chocolate y dulce de leche

Una combinación clásica que nunca falla.

Ingredientes:

200 g de chocolate semiamargo apto sin TACC

150 g de dulce de leche sin TACC

100 cc de crema de leche

Preparación:

Derretir el chocolate a baño maría o en microondas.

Calentar la crema (sin que hierva) y mezclar con el chocolate.

Incorporar el dulce de leche y unir hasta lograr una crema suave.

Dejar enfriar antes de rellenar los huevos.

Relleno 2: coco y leche condensada

Ideal para quienes prefieren sabores dulces y textura húmeda.

Ingredientes:

200 g de coco rallado (verificar que sea sin TACC)

200 g de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta.

Llevar a la heladera 20 minutos para que tome consistencia.

Rellenar los huevos y, si se desea, cubrir con chocolate.

Relleno 3: queso crema y frutillas

Una opción fresca que equilibra lo dulce con un toque ácido.

Ingredientes:

200 g de queso crema sin TACC

3 cucharadas de azúcar impalpable

100 g de frutillas frescas

Preparación:

Batir el queso crema con el azúcar hasta que quede aireado.

Cortar las frutillas en trozos pequeños.

Integrar todo suavemente y refrigerar antes de usar.

Recomendación clave

Siempre verificar que todos los productos utilizados cuenten con el sello «sin TACC», para evitar la contaminación cruzada y garantizar que sean aptos para personas con celiaquía.