Cómo hacer huevos de chocolate caseros con trufas y otras figuras
Una forma divertida de comer chocolate en esta Pascua. Una elaboración que puede, incluso, tener la colaboración de los más chicos. La sugerencia es de la pastelera Victoria Saldubehere.
Cómo hacer huevos de chocolate caseros con trufas y otras figuras
Una forma divertida de comer chocolate en esta Pascua. Una elaboración que puede, incluso, tener la colaboración de los más chicos. La sugerencia es de la pastelera Victoria Saldubehere.
Lista de Ingredientes
baño de repostería de chocolate semiamargo y blanco: c/n
restos de brownie: c/n
dulce de leche repostero: c/n
oreos bañadas: c/n
moldes de acetato medio huevo: 2
molde acetato de chocolatines o con formas: 1
granas de colores: c/n
Preparación
Derretir a baño de maría o microondas los chocolates.
Pasarle alcohol fino a los moldes. Luego cubrirlos con el chocolate derretido, deslizar bien hasta cubrir hasta los bordes y colocarlos boca abajo sobre una placa. Dejar que se enfríen y desmoldar.
Con el chocolate restante hacer figuras de chocolate, oreo bañadas y trufas.
Tips: para las trufas, que pueden hacerse con restos de brownies o bizcochuelo molidos, mezclar con dulce de leche repostero, formar bolitas, bañar con chocolate y pasar por granas de colores.
Para rellenar los huevos colocar una capa de brownie, dulce de leche, decorar con las trufas, las oreos y las formas de chocolate, y a disfrutar.
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