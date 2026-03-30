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Yo Como

Cómo hacer huevos de chocolate caseros con trufas y otras figuras

Una forma divertida de comer chocolate en esta Pascua. Una elaboración que puede, incluso, tener la colaboración de los más chicos. La sugerencia es de la pastelera Victoria Saldubehere.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer huevos de chocolate caseros con trufas y otras figuras

Una forma divertida de comer chocolate en esta Pascua. Una elaboración que puede, incluso, tener la colaboración de los más chicos. La sugerencia es de la pastelera Victoria Saldubehere.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

baño de repostería de chocolate semiamargo y blanco: c/n

restos de brownie: c/n

dulce de leche repostero: c/n

oreos bañadas: c/n

moldes de acetato medio huevo: 2

molde acetato de chocolatines o con formas: 1

granas de colores: c/n

Preparación

Derretir a baño de maría o microondas los chocolates.

Pasarle alcohol fino a los moldes. Luego cubrirlos con el chocolate derretido, deslizar bien hasta cubrir hasta los bordes y colocarlos boca abajo sobre una placa. Dejar que se enfríen y desmoldar.

Con el chocolate restante hacer figuras de chocolate, oreo bañadas y trufas.

Tips: para las trufas, que pueden hacerse con restos de brownies o bizcochuelo molidos, mezclar con dulce de leche repostero, formar bolitas, bañar con chocolate y pasar por granas de colores.

Para rellenar los huevos colocar una capa de brownie, dulce de leche, decorar con las trufas, las oreos y las formas de chocolate, y a disfrutar.


Temas

chocolate

Cómo hacer

Gastronomía

huevos de pascua

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