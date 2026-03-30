Cómo hacer huevos de chocolate caseros con trufas y otras figuras

Lista de Ingredientes baño de repostería de chocolate semiamargo y blanco: c/n restos de brownie: c/n dulce de leche repostero: c/n oreos bañadas: c/n moldes de acetato medio huevo: 2 molde acetato de chocolatines o con formas: 1 granas de colores: c/n

Preparación

Derretir a baño de maría o microondas los chocolates.

Pasarle alcohol fino a los moldes. Luego cubrirlos con el chocolate derretido, deslizar bien hasta cubrir hasta los bordes y colocarlos boca abajo sobre una placa. Dejar que se enfríen y desmoldar.

Con el chocolate restante hacer figuras de chocolate, oreo bañadas y trufas.

Tips: para las trufas, que pueden hacerse con restos de brownies o bizcochuelo molidos, mezclar con dulce de leche repostero, formar bolitas, bañar con chocolate y pasar por granas de colores.

Para rellenar los huevos colocar una capa de brownie, dulce de leche, decorar con las trufas, las oreos y las formas de chocolate, y a disfrutar.