Yogur griego casero con 2 ingredientes: el secreto para que quede espeso y cremoso

El yogur griego se convirtió en uno de los favoritos para desayunos, meriendas y recetas saludables. Su textura espesa, su sabor suave y su versatilidad lo hacen ideal para combinar con frutas, granola, frutos secos o utilizar como ingrediente en preparaciones dulces y saladas.

Aunque suele tener un precio más elevado que el yogur tradicional, existe una manera sencilla de prepararlo en casa utilizando solamente dos ingredientes. No necesitás una yogurtera ni equipos especiales: alcanza con una olla, un recipiente y un colador.

El secreto está en respetar la temperatura de la leche, darle tiempo a la fermentación y realizar un filtrado que permita obtener esa consistencia característica.

Los 2 ingredientes para preparar yogur griego casero

Para esta receta necesitás:

1 litro de leche entera pasteurizada.

2 cucharadas de yogur natural sin azúcar, que contenga fermentos lácticos vivos.

Opcional para servir: frutas frescas, miel, semillas, granola o frutos secos.

Es importante elegir un yogur natural con cultivos activos, ya que estos microorganismos son los responsables de transformar la leche en yogur.

Cómo hacer yogur griego casero: el paso a paso

1. Calentar la leche. Colocá el litro de leche en una olla limpia y calentala hasta alcanzar aproximadamente 82 a 85 °C, sin dejar que hierva intensamente. Este paso ayuda a conseguir una textura más firme.

2. Dejar enfriar. Retirá la olla del fuego y esperá hasta que la leche alcance unos 43 a 45 °C. Lo más recomendable es utilizar un termómetro de cocina para controlar la temperatura.

3. Agregar el yogur natural. Mezclá las dos cucharadas de yogur con un poco de leche tibia hasta integrar. Después, incorporá la preparación al resto de la leche.

4. Dejar fermentar. Pasá la mezcla a un recipiente limpio, tapalo y mantenelo a una temperatura estable de aproximadamente 40 a 43 °C durante 6 a 8 horas, o hasta que el yogur haya cuajado. Podés utilizar una yogurtera o un recipiente térmico apto para alimentos. No conviene dejarlo simplemente sobre la mesada, porque la temperatura puede bajar demasiado.

5. Llevar a la heladera. Una vez que tenga consistencia de yogur, refrigeralo para detener la fermentación y enfriarlo.

6. Colar para lograr la textura griega. Colocá un colador de malla fina, revestido con una tela limpia apta para alimentos, sobre un recipiente. Agregá el yogur y dejalo escurrir dentro de la heladera entre 2 y 4 horas, según la consistencia deseada.

7. Disfrutar. Cuando esté espeso y cremoso, pasalo a un frasco limpio con tapa y conserválo refrigerado.

El secreto para conseguir un yogur griego bien espeso y cremoso

La principal diferencia entre el yogur tradicional y el yogur griego casero está en el filtrado. Al retirar parte del suero, la preparación adquiere una consistencia más concentrada.

Cuanto más tiempo permanezca escurriendo, más firme quedará. Sin embargo, también disminuirá la cantidad final de yogur.

Para obtener buenos resultados conviene utilizar leche entera, respetar las temperaturas y evitar mover el recipiente durante la fermentación.

Otro detalle importante es no agregar frutas ni endulzantes antes de fermentar. Lo ideal es incorporarlos al momento de servir.

Cuánto dura el yogur griego casero en la heladera

Al no contar con un proceso industrial de envasado, el yogur casero requiere especial atención a la higiene y la conservación.

Lo recomendable es:

Guardarlo en un recipiente limpio, bien cerrado.

Mantenerlo siempre refrigerado a 4 °C o menos .

. Consumirlo preferentemente dentro de los 5 a 7 días .

. Utilizar utensilios limpios cada vez que se sirva.

Descartarlo si presenta moho, olores extraños o cambios anormales de aspecto.

Si la fermentación no se produjo correctamente, la leche no cuajó o hubo problemas para mantener la temperatura, no conviene consumir la preparación.

Cómo acompañar el yogur griego casero

Una de las grandes ventajas de esta receta es que permite preparar distintas combinaciones.

Para un desayuno o merienda, podés servirlo con frutillas, arándanos, banana, avena o frutos secos.

También funciona como base para salsas con limón y hierbas aromáticas, aderezos para ensaladas o preparaciones saladas.

Con solo dos ingredientes y un poco de paciencia, es posible preparar yogur griego casero sin conservantes agregados, con una textura cremosa y la posibilidad de adaptar cada porción a tus gustos.