Tenis: Delbonis y Coria quedaron afuera del US Open en primera ronda

Federico Coria cayó esta tarde ante Gael Monfils por 6-3, 6-2 y 6-2 y quedó eliminado en la ronda inicial del US Open, cuarto y último Grand Slam del año, que se lleva cabo sobre canchas de superficie de cemento en Nueva York, en los Estados Unidos.

El rosarino Coria, en el lugar 62 del escalafón, no pudo ante el talento del veterano francés Monfils (20), quien fuera Top Ten del ranking mundial de la ATP.

El primer set fue parejo en su comienzo, hasta que Monfils ajustó su juego y no le dio chances a Coria, al que lo superó luego de 1 hora y 35 minutos.

El segundo y el tercer set, a pesar del entusiasmo y garra del "Fefo" Coria, el francés de 35 años, desplegó todo su talento y aplastó al rosarino, para avanzar a la segunda ronda del US Open.

Previamente, el azuleño Federico Delbonis, ubicado en el puesto 47 del ranking mundial, perdió en la cancha Louis Armstrong ante el canadiense Denis Shapovalov (10), quien lo superó claramente, gracias a su potencia, sus tiros precisos y la efectividad con el saque.

El canadiense se quedó con la victoria en tres sets por 6-2, 6-2 y 6-3, luego de 1 hora y 50 minutos de enfrentamiento contra Delbonis, quien está protagonizando una muy buena temporada y llegó al US Open como el mejor argentino del año.

