Tercer día de búsqueda de Roma, la perra rastreadora: «está tan asustada que no me conoció y siguió corriendo»

La perra "Roma" que fue traída para hacer el rastrillaje del vecino Rubén Arabales Troncoso, sigue sin ser hallada. El animal se escapó del canil de transporte el martes por la tarde y hasta esta mañana continúan en su búsqueda. La última vez que se la vio había recorrido varios kilómetros y estaba en la zona de chacras de Monte Hermoso, en Cutral Co.

El bombero de Cipolletti, Guillermo Vega explicó que hasta el momento no tienen novedades. "La última vez que la vimos estaba a unos 10 metros de distancia, pero está tan asustada que no me conoció y siguió corriendo", explicó Vega.

"Roma" es raza pastor belga Malinois y tiene cinco años. Desde los 45 días fue entregada para su entrenamiento junto a otra cachorra. "Está especializada en búsqueda de personas con vida y esta es la primera vez que salía a lugares, había tenido prácticas, pero en lugares abiertos era la primera vez", comentó.

El animal, desde el martes por la tarde noche que se fue del canil de transporte que estaba en el Centro de Formación Policial, en el exbarrio de Gas del Estado, en Plaza Huincul hasta ayer que se la vio por la zona de chacras de Monte Hermoso, recorrió barrios kilómetros.

Su llegada había generado expectativa para dar con el vecino Rubén Arabales Troncoso, de 56 años quien fue visto por última vez en la residencia geriátrica donde estaba alojado el jueves 12 por la noche. Desde entonces, tampoco se tienen datos de su paradero.