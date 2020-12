Tevez y un emotivo mensaje a Maradona

Carlitos tuvo sentidas palabras para referirse a Diego en las redes sociales. Gentileza.

Después de lo que fue su sentido homenaje para Diego A. Maradona en su festejo de gol ante Inter por la Copa Libertadores 2020 en el valioso triuno de Boca, el delantero Carlos Tevez volcó en sus redes sociales otras emotivas palabras dedicadas al fallecido Diez.

“¡Todo homenaje que pueda hacerte siempre va a ser una pequeñez por lo grande que sos! Esta foto refleja que todavía no caigo que no estás más con nosotros. Apunto al cielo pero mi mirada es hacia el piso. Pero se que desde donde estés, me das fuerza para seguir. No sé si pueda estar a la altura, pero de una cosa sí estoy seguro: ¡dejaré mi corazón para hacerte feliz! Te extraño, amigo”, publicó el Apache en su cuenta personal de Twitter.

La foto que acompaña el posteo y a la que hace mención Carlitos es la del festejo de gol ante Inter, en el que se quitó la camiseta y mostró que debajo de la misma tenía puesta la original que usó Maradona en un partido ante River en 1981.

Esa camiseta, que el Diez le regaló al actual capitán de Boca, estaba en un cuadro que Carlitos confesó que tuvo que romper para sacarla.

Después de ese partido y todavía sentido por la partida física del ídolo mundial, el Apache le dedicó otras emotivas palabras a su memoria, que no partirá jamás.

Dalma, la hija mayor del fallecido Diez le dedicó un posteo propio en sus redes sociales al Apache y su celebración de gol por la Copa Libertadores: “¡Gracias por todo! ¡Sos familia!”.

Dalma le agradeció al Apache por su homenaje a Maradona. Gentileza.

La relación entre Carlitos y Maradona fue muy afectuosa, al punto que el propio Tevez confesó sentirse parte de la familia del Pelusa, algo que Dalma confirmó, con un especial y emocionante mensaje de agradecimiento.