The Offspring separó a su baterista por no haberse vacunado

El baterista aclaró que no lo hizo por recomendación de su médico.

La banda estadounidense de punk rock The Offspring decidió separar a su baterista Pete Parada de la importante gira que realizará por su país y Europa por no haberse vacunado contra el coronavirus, aunque el músico aclaró que no lo hizo por recomendación de su médico.

La decisión del grupo fue adoptada luego de fijar como regla para la convivencia que todos sus integrantes estén inmunizados, sin embargo Parada no lo hizo debido a que padece el síndrome de Guillain-Barré y un médico le aconsejó "no vacunarse en este momento".

Así lo explicó el baterista en un hilo de tuits en los que dio precisiones sobre su padecimiento y en donde manifestó su pesar por haber sido excluido de la gira que iba a servir de excusa para presentar "Let the Bad Times Roll", primer disco de la banda en más de una década, lanzado en abril pasado.

En su largo escrito, Parada remarcó que el resto de los integrantes del grupo lo ven como un miembro "inseguro para estar cerca, en el estudio y de gira", y más allá de afirmar que se siente "desconsolado" por esta situación, aseguró que no tiene "sentimientos negativos" hacia la banda.

Acto seguido, Parada hizo hincapié en las contraindicaciones que su médico le detalló que puede padecer en caso de recibir la vacuna a raíz de su cuadro previo.

Hasta el momento, el grupo no se ha expresado en torno a estas manifestaciones del músico que se unió a la banda en 2007.