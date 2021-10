Tiroteo en una escuela secundaria de Texas: al menos hay tres heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la escuela secundaria Timberview de Arlington, en Texas, EEUU, informó la Policía local. Las autoridades pidieron a los padres de los estudiantes que se presenten en un centro de nutrición estudiantil adonde se trasladará en ómnibus a los alumnos, dijo la cadena CNN.

Al menos tres personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Timberview de Arlington, Texas, EEUU, confirmó la Policía local.

Los heridos fueron trasladados al hospital y, en principio, no se reportaron víctimas fatales, recogió la cadena de televisión RT.

El alcalde Jim Ross dijo a los medios locales que la policía estaba “buscando activamente detener al sospechoso”.

El Distrito Escolar Independiente de Mansfield dijo en un comunicado de prensa que la escuela secundaria Timberview había sido cerrada el miércoles por la mañana. La escuela está en Arlington, que es parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz