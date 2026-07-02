La fuerte revelación del representante de Enzo Fernández sobre su futuro: «Hay opciones para salir del Chelsea»

Enzo se enfoca en el Mundial pero ya empieza a pensar cuál será su nuevo destino en su carrera.

La Selección Argentina se prepara para el duelo transcendental frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. La Albiceleste se medirá este viernes en Miami ante el conjunto africano por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

En la previa a este encuentro, el futuro de Enzo Fernández es noticia en toda Europa. El campeón del mundo tendrá un nuevo destino post Copa del Mundo y así lo confirmó Javier Pastore, su representante: «Estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club», sentenció el ex jugador.

De igual manera, el Flaco aclaró que el mediocampista solo tiene su cabeza en el Mundial: «Está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final».

El capitán de los Blues continuaría su carrera lejos de Londres.

Luego, se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid: «Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Yo también estoy viviendo en Madrid. Y aparte: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué allí hasta vivo ahí», explicó.

Según medios españoles, el argentino es la prioridad absoluta del equipo merengue en este mercado de pases. Jose Mourinho lo habría pedido explícitamente y el Real Madrid estaría dispuesto a pagar un monto superior a 100 millones de dólares.

Quienes también están interesados en el ex River son PSG y Bayern Munich, que podrían avanzar con las negociaciones en los próximos días. Igualmente, el deseo del futbolista es continuar su carrera en España en el Real Madrid.