“Todo de a dos”, una historia que cautiva a toda la familia

“Juancho, Pancho y Martín son amigos del barrio e intentarán ganarse el corazón de Paula, Laura y Lucía. Probarán disparatadas maneras de hacerlo”, dice la sinopsis de “Todo de a dos”, la comedia musical de Manuel González Gil con música de Martín Bianchedi que se verá esta tarde, a las 18, en el Centro Cultural Desafíos.

“Con humor, sutileza, ternura y juego -se muestra- una mirada divertida al mundo preadolescente, con canciones cuyos textos son para atesorar. Un pequeño cuento de amor que merece su lugar destacado en el teatro para los más chicos”, cierra la sinopsis de la obra dirigida por Walter Romero.

“La obra es una comedia musical que está ambientada a principios de los ‘80 y cuenta la historia de tres amigos del barrio que están enamorados de otras tres amigas del mismo barrio”, resumió sobre la pieza el director que también se calza los zapatos de uno de los protagonistas.

"Intenta rescatar y poner en evidencia cómo se divertían los nenes y las nenas de antes” Walter Romero

Y agregó: “Lo interesante que rescata el texto es que como está ambientada en esa época ellos se escriben cartas, existe un buzón y además está toda esa inocencia del primer amor, de la primera nostalgia de sentir algo por alguien. Intenta rescatar y poner en evidencia cómo se divertían los nenes y las nenas de antes”.

“Todo de a dos” es una comedia musical destinada a la familia ya que tiene un historia de pre-adolescentes pero con ganchos para los adultos.

“Es una obra direccionada para público chico por los temas que trata, pero por cómo está ambientada tiene ese tinte vintage que a los padres les da nostalgia y les hace acordar a situaciones que vivieron. Es para toda la familia”, señaló Romero al respecto.

Haciendo dignidad al género, es una obra que está cantada en vivo por los seis actores y tiene unas cuantas coreografías. Y para completar la escena “la escenografía recrea un barrio típico de aquella época”, tal como contó el encargado de la puesta en escena.

“Todo de a dos” es la primera obra dirigida por Romero. Sin embargo es una pieza que tiene un vasto recorrido a nivel nacional pero también provincial.

“La obra fue escrita a fines de los 70 y estrenada en el 83 por el mismo autor. Mucho tiempo después la montaron en Cutral Co en el teatro Del Pasillo, de donde yo salí. Tuvo alrededor d e 200 funciones, fue la obra con más funciones de la compañía que en ese momento estaba bajo la dirección de Gustavo Torres”, rememoró el flamante director sobre su relación con el texto de González Gil.

Y siguió: “cuando me vine a vivir a Neuquén empecé a estudiar teatro en la Escuela de Bellas Artes y por fin este año me animé a dirigir una obra. Me decidí por esta porque ya la había hecho, pasé por los tres personajes varones”.

Lo cierto es que con un puñado de funciones encima las crítica fueron más que positivas. Ya dieron funciones en el Centro Cultural Desafíos , pero también se presentaron en escuelas y en otros puntos de la provincia.

Sin embargo, la temporada no terminará hoy. Tienen en mente seguir haciendo funciones en distintas localidades.

“Estamos programando más funciones, queremos tratar de llevarla a toda la provincia”, señaló el joven director.