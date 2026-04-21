El Idevi prepara un evento sobre comercialización y exportación de alfalfa

El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) y la Cámara Argentina de Alfalfa firmaron un acuerdo para la «creación, desarrollo y consolidación del Grupo de Empresas de Alfalfa de Río Negro» para promover la producción, industrialización y comercialización de ese producto.

Entre otras actividades se propone el desarrollo de una red organizada y formal de productores, la promoción de inversiones en infraestructura productiva e industrial y la generación de capacidades técnicas y productivas.

El organismo provincial asumirá la coordinación y organización de los productores locales y regionales, facilitará la vinculación con organismos públicos y privados y gestionará oportunidades de financiamiento, mientras que la cámara aportará sus conocimientos técnicos y comerciales para brindar asistencia, asesorar sobre modelos industriales y aportará conocimiento sobre mercados nacionales e internacionales.

Establece un «plan de trabajo inicial» para el relevamiento de la superficie actual y potencial, la identificación de productores interesados el diseño del modelo productivo e industrial, la estrategia de financiamiento y la hoja de ruta comercial.

El acuerdo tiene vigencia por cinco años, aunque cualquiera de las partes puede retirarse previa notificación por escrito.

Recorrimos las zonas y vimos las particularidades para el cultivo: Mucho sol y mucha agua y tierras que tengan condiciones como las que hay en estas zonas». José Briganti, presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa.

A partir del acuerdo el Idevi trabaja en la organización de un seminario regional sobre comercialización y exportación de alfalfa que podría concretarse entre junio o julio próximos.

Alfalfa: «Una potencialidad muy alta»

Para la firma del acuerdo y para una serie de reuniones con productores y autoridades del Banco Patagonia visitó la capital provincial José Briganti, presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa, con base en Córdoba y presencia en distintas zonas productivas del país.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO contó que «desde hace dos años tenemos como objetivo trabajar en distintas zonas para promover el cultivo de la alfalfa» y «todo lo que sea la actividad, tanto industrial como comercial».

Recordó que «en esta zona de la Patagonia estuvimos con un evento en Neuquén, en 2024, y vimos el interés de mucha gente y después recorrimos las zonas y vimos las particularidades para el cultivo: Mucho sol y mucha agua y tierras que tengan condiciones como las que hay en estas zonas».

¿Cuál es la situación en la zona Patagónica?.

«La Patagonia tiene la posibilidad de tener un muy buen volumen de alfalfa, pero hay que trabajar en ciertos aspectos importantes, resolver problemas de logística, gente que vea como una oportunidad el agruparse para formar una especie de sociedad o acuerdos para trabajar en conjunto, para enfrentar el comercio, porque necesita mucho volumen. También vimos que hay entidades de desarrollo como el Idevi que está interesado en promover y ayudar el cultivo, todas esas variables nos trajeron de nuevo y ahora encontramos un mayor interés, un interés concreto por el negocio y los productores se quieren sumar».

¿Y la potencialidad del Valle de Viedma?.

«La potencialidad es muy alta, tiene los recursos que hacen falta, tiene gente que ha trabajado en la alfalfa con la experiencia de una empresa de España que dejó una cultura sobre cómo se hacen las cosas; hay conocimiento y los productores lo han podido aprovechar, saben de qué se trata un fardo de calidad, un megafardo, o cuando una habla de humedad para ser comercializada; esto es muy importante. En cantidad de tierras no es una superficie grande pero si suficiente».

¿Cuáles serían las características de un proyecto local?.

«La alfalfa tiene que verse desde los dos lados. Se tiene que ver como una necesidad local para abastecer la ganadería, con alfalfa de calidad, el ganado de leche con calidad mejora el rendimiento y eso hay que transmitirlo; la ganadería de carne también mejoraría su perfil con calidad, y después la oportunidad de hacer comercio exterior con alfalfa de calidad, que existe en la zona, pero falta tecnología y mucha de esa calidad se va perdiendo en el camino».

¿Y el financiamiento para llevarlo adelante?.

«Nosotros promovemos proyectos, dentro de eso hay distintas realidades. Hay empresas que solo necesitan un tipo de maquinaria muy puntual y es una inversión acotada y hay otras que están arrancando y les falta un montón de cosas, infraestructura, galpones, maquinarias, prensa; entonces eso define distintos grados de inversión. El banco nos mostró que tienen líneas abiertas con algunas tasas si hay apoyo del gobierno y también es muy interesante que tienen líneas de prefinanciación para la exportación».

¿Se puede hablar de plazos para ver avances en la zona?.

«Me llamó la atención que uno de los productores que estuvo en la reunión, que evaluó el costo de inversión, el recupero y la rentabilidad; dijo que le gustaría tener un proyecto para ejecutar antes de este año que sería noviembre o diciembre con la alfalfa nueva. No para la campaña 2027/2028. Si tenemos inversión podemos tener este año un proyecto».

¿Cuál es la realidad de este cultivo en el país?.

«Depende mucho de la logística, hay provincias como las del centro, por ejemplo Córdoba que están más industrializadas, con productores que conocen de exportación, que puede ser que no estén comercializando por la guerra y el poco movimiento marítimo, distinto es en zonas de Santa Fe y Cuyo que no son exportadoras porque falta tecnología e industria, hay alfalfa de calidad pero tienen limitaciones para llegar a la calidad exportable y se dedican al mercado interno. En el sur lo que vemos es que hay empresas grandes que han invertido en prensas grandes pero todavía no las han puesto al cien por ciento, pero se nota que va a trabajar dentro de poco con un respaldo financiero que es muy importante».

El Idevi trabaja en la organización de un seminario regional sobre comercialización y exportación de alfalfa que podría concretarse entre junio o julio próximos.