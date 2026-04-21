En el homenaje al papa Francisco en Luján se cruzarán hoy Manuel Adorni, Victoria Villarruel y Axel Kicillof

A un año de la muerte del Papa Francisco, se realizarán este martes una serie de actividades en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país La misa central se hará esta tarde en la Basílica de Luján, Una de las particularidades es que reunirá a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El presidente Javier Milei hizo mención a la fecha con una carta dirigida a la cúpula de la Iglesia Católica en Argentina.

La celebración religiosa la presidirá el obispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Funcionarios del Gabinete en la misa por el papa Francisco

Según informó Clarín, por parte del Gabinete nacional, también asistirán a la ceremonia los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; del Interior, Diego Santilli; de Defensa, Carlos Presti; de Salud, Mario Lugones; y de Capital Humano, Sandra Pettovello, además del secretario de Culto, Agustín Caulo.

También se espera que concurran referentes sindicales y movimientos sociales.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, expresó la Conferencia Episcopal sobre la misa de hoy.

Señaló que se eligió Luján para recordar a Jorge Bergoglio, con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que marcó su pontificado y que llevó adelante, desde El Vaticano, durante 12 años de papado.

La carta de Javier Milei por el aniversario de la muerte del papa Francisco

Javier Milei y su hermana Karina, no estarán en la misa porque se encuentran en una gira internacional en Israel. Hoy el presidente envió una carta con motivo de la fecha.

«Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad», escribió Milei.