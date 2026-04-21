Dolor por la muerte de José Cuiñas, referente del combate de incendios en Neuquén: «Deja un vacío inmenso»

Dolor en Neuquén por la muerte de José Onofre Cuiñas, alias «el zorro», referente del combate de incendios en la provincia. La noticia la dio a conocer la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que preside Luciana Ortiz Luna. Lamentaron su partida también desde la brigada de Aluminé,

«A los 55 años, deja una extensa y valiosa trayectoria en el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, donde inició su labor en 1996 como combatiente de incendios forestales en Aluminé», expresaron desde el Ejecutivo provincial.

La trayectoria de José Cuiñas en Manejo del Fuego

Sobre su trayectoria, desde el Gobierno provincial recordaron que se desempeñó como jefe de cuadrilla, jefe de brigada, coordinador de la Regional Zona Sur y, finalmente, como director operativo.

Sumaron que fue además un destacado capacitador e instructor, «formando a nuevas generaciones con compromiso y vocación de servicio. Su trayectoria, compromiso y calidad humana dejan una huella imborrable en la comunidad neuquina»:

«Todos los integrantes de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, especialmente sus compañeros del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, junto a la Dra. Luciana Ortiz Luna, lo despiden con profundo respeto», dijeron.

También lo despidieron desde la brigada de Aluminé. «Hoy nos toca despedir a un gran colega, pero sobre todo, a un gran amigo: José Cuiñas. ​Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero nos quedamos con los mejores recuerdos de su trabajo y su calidez», dijeron.