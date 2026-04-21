Marcharán en Lamarque para pedir justicia por el ciclista que murió atropellado por un conductor que escapó

Familiares y vecinos se concentrarán cerca del lugar del impacto para reclamar avances en la causa.

Lamarque volverá a movilizarse este martes para pedir justicia por Darío Miguel Farías, el ciclista que murió luego de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en pleno centro de la ciudad. A varios días del hecho, la familia aseguró que todavía no recibió precisiones sobre el vehículo involucrado ni sobre la identidad del responsable.

Esta es la primera movilización y fue impulsada por sus allegados, quienes reclaman avances en la causa y piden que testigos aporten datos para identificar al automovilista. La marcha se convocó a las 18, en la plaza Santa Genoveva de Lamarque. Será pacífica y recorrerá las cuadras cercanas al lugar del impacto, sobre avenida Sarmiento al 800.

El reclamo de la familia

Gustavo Farías, hermano de la víctima, explicó que la decisión de movilizarse surgió ante la falta de novedades en la investigación.

“Desde que pasó el hecho hasta hoy martes todavía no tenemos información. Lo único que sabemos es que fue un auto y quedó en que fue un auto, nada más”, expresó.

Según relató, la familia considera que en una ciudad pequeña alguien pudo haber visto lo ocurrido. “Hay muchos testigos en ese horario y queremos que colaboren con la información. Si no quieren dársela a la Policía, que nos la den a nosotros para acercarla a la causa”, señaló.

Un choque en una zona transitada

El siniestro ocurrió el viernes en una avenida céntrica de Lamarque, a pocas cuadras de la plaza principal. Farías fue asistido por una ambulancia local y derivado primero a Choele Choel y luego a Roca por la gravedad de las lesiones.

“El golpe fue en la cabeza. Cuando llegó a Roca ya tenía muerte cerebral”, contó su hermano sobre las horas posteriores al impacto.

La familia sostuvo que la zona estaba iluminada y con movimiento de personas al momento del choque, por lo que insiste en que puede haber vecinos que hayan observado el paso del vehículo.

Cámaras sin funcionamiento

Otro de los puntos que generó preocupación en la familia fue la falta de registros de seguridad. De acuerdo al relato de Gustavo, en ese sector se habían instalado cámaras de alta definición recientemente, pero les informaron que no estaban operativas.

“Nos dijeron que después de la tormenta dejaron de funcionar y que no hay imágenes”, afirmó el hermano de la víctima.

Mientras la investigación continúa, los familiares reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier dato sobre el color del vehículo, daños visibles o una posible patente sea informado a las autoridades.