Ni cúrcuma ni jengibre: por qué la remolacha es el alimento que reduce la inflamación y potencia tu cuerpo
Rica en antioxidantes y compuestos naturales, la remolacha puede ayudar a reducir la inflamación, mejorar la circulación y potenciar el rendimiento físico. Cómo incorporarla.
La remolacha dejó de ser solo un ingrediente de ensaladas para convertirse en uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición. Su perfil nutricional la posiciona como un aliado clave para combatir la inflamación en el cuerpo.
Gracias a su contenido en compuestos bioactivos, esta raíz de color intenso puede generar efectos positivos tanto a nivel físico como metabólico.
Por qué la remolacha es antiinflamatoria
El principal secreto de la remolacha está en sus pigmentos naturales, conocidos como betalaínas.
Estos compuestos:
- Actúan como antioxidantes
- Ayudan a reducir procesos inflamatorios
- Protegen las células del daño oxidativo
Además, contiene vitamina C, fibra y minerales esenciales que refuerzan su efecto protector.
Mejora la circulación y la salud cardiovascular
Uno de los beneficios más estudiados de la remolacha es su impacto en la circulación sanguínea.
Esto se debe a su alto contenido de nitratos naturales, que en el cuerpo se transforman en óxido nítrico.
¿Qué hace esto?
- Relaja los vasos sanguíneos
- Mejora el flujo de sangre
- Puede ayudar a bajar la presión arterial
Más energía y mejor rendimiento físico
La remolacha también es popular entre deportistas.
Consumirla antes de entrenar puede:
- Aumentar la resistencia
- Reducir la fatiga
- Mejorar la oxigenación muscular
Por eso, es común verla en jugos naturales o smoothies pre-entreno.
Beneficios para el cerebro
Al mejorar la circulación, también favorece la llegada de oxígeno al cerebro.
Esto puede traducirse en:
- Mayor concentración
- Mejor memoria
- Prevención del deterioro cognitivo
Cómo consumirla para aprovechar sus beneficios
La remolacha es muy versátil y se puede incorporar de distintas formas:
- Hervida o al vapor
- En ensaladas
- En jugos o licuados
- Asada al horno
- En hummus o dips
Tip: consumirla cruda o apenas cocida ayuda a conservar mejor sus nutrientes.
Sumar remolacha a tu alimentación diaria puede ser un cambio simple, pero con impacto real en tu cuerpo. Una raíz que, sin hacer ruido, se posiciona como uno de los alimentos más completos para cuidar la salud desde adentro.
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