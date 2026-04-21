Ni cúrcuma ni jengibre: por qué la remolacha es el alimento que reduce la inflamación y potencia tu cuerpo

La remolacha dejó de ser solo un ingrediente de ensaladas para convertirse en uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición. Su perfil nutricional la posiciona como un aliado clave para combatir la inflamación en el cuerpo.

Gracias a su contenido en compuestos bioactivos, esta raíz de color intenso puede generar efectos positivos tanto a nivel físico como metabólico.

Por qué la remolacha es antiinflamatoria

El principal secreto de la remolacha está en sus pigmentos naturales, conocidos como betalaínas.

Estos compuestos:

Actúan como antioxidantes

Ayudan a reducir procesos inflamatorios

Protegen las células del daño oxidativo

Además, contiene vitamina C, fibra y minerales esenciales que refuerzan su efecto protector.

Mejora la circulación y la salud cardiovascular

Uno de los beneficios más estudiados de la remolacha es su impacto en la circulación sanguínea.

Esto se debe a su alto contenido de nitratos naturales, que en el cuerpo se transforman en óxido nítrico.

¿Qué hace esto?

Relaja los vasos sanguíneos

Mejora el flujo de sangre

Puede ayudar a bajar la presión arterial

Más energía y mejor rendimiento físico

La remolacha también es popular entre deportistas.

Consumirla antes de entrenar puede:

Aumentar la resistencia

Reducir la fatiga

Mejorar la oxigenación muscular

Por eso, es común verla en jugos naturales o smoothies pre-entreno.

Beneficios para el cerebro

Al mejorar la circulación, también favorece la llegada de oxígeno al cerebro.

Esto puede traducirse en:

Mayor concentración

Mejor memoria

Prevención del deterioro cognitivo

Cómo consumirla para aprovechar sus beneficios

La remolacha es muy versátil y se puede incorporar de distintas formas:

Hervida o al vapor

En ensaladas

En jugos o licuados

Asada al horno

En hummus o dips

Tip: consumirla cruda o apenas cocida ayuda a conservar mejor sus nutrientes.

Sumar remolacha a tu alimentación diaria puede ser un cambio simple, pero con impacto real en tu cuerpo. Una raíz que, sin hacer ruido, se posiciona como uno de los alimentos más completos para cuidar la salud desde adentro.