Todos santos

Zapala

Santa Cristina, Santa Milago, San Lázaro, San Devido, San Boudou, etc. Todos procesados y presos por corrupción quedarán en libertad según lo que viene manifestando Alberto Fernández.

“Yo [Alberto] y Cristina somos iguales”. Con esta afirmación y la altanería y prepotencia que mostró Cristina en tribunales, ya tenemos un anticipo de lo que será el gobierno que van a ejercer: autoritarismo, impunidad, más división, etc. El acto judicial de indagatoria lo convirtió en acto político para recriminar a jueces y fiscales, y ello porque no tiene argumentos válidos para responder a las preguntas por corrupción que se le hagan, también el pacto con Irán entre otros. No conoce la humildad, cree estar por encima de la ley y ser superior a todos. Se equivoca.

Jorge Temi

