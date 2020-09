Toma en Cipolletti: la fiscalía avanza en las acusaciones por usurpación

La Oficina Judicial de Cipolletti fijó la audiencia de formulación de cargos por la causa de la toma en el barrio Labraña. El martes próximo a las 8 está pautado el debate en el cual la fiscalía acusará a más de 70 personas por el delito de usurpación.

El asentamiento que se forjó semanas atrás recibió muchas críticas desde los poderes municipales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Incluso, el Concejo Deliberante le pidió a la justicia que actué “rápido” antes que la toma se consolide.

Con un comunicado de prensa, que firmó todo el cuerpo, apuntó contra el poder judicial por “convalidar” el delito. “La Justicia con su formalidad y burocracia, prolongan el hecho ilícito y convalidan dicha ocupación, cuyo desalojo después no podrá realizar”.

La mayoría de las familias son del barrio Labraña y la toma se montó sobre chacras productivas que están aledañas al barrio ubicado en la zona norte de la ciudad. Por eso, muchos productores también pidieron un pronto de desalojo de las familias instaladas allí.

Además de formalizar la acusación contra las ocupantes, la fiscalía investiga a una referente del barrio de instigar a la tomar de terrenos y será indagada por ese delito.

La posición del Deliberante

Días atrás, la presidenta del Deliberante, Silvana Larralde, reafirmó la posición del órgano con respecto al asentamiento. La concejala precisó que es necesario actuar “con rapidez” porque en poco tiempo los asentamientos se consolidan y luego es tarde para buscar una solución.

Si bien indicó que la fiscalía “actuó rápido” indicó que los tiempos de la justicia “no son los que quisiéramos” y apuntó contra los jueces:“Muchas veces los jueces no toman magnitud de lo que esto conlleva ”.

Lo dijo en relación a las dificultadas que luego tiene el municipio para regularizar estos sectores. De hecho Cipolletti es una localidad con más de 34 tomas y hay el proceso de regularización hay sido muy escaso.

La concejala agregó que no tomarán ninguna acción de diálogo hasta tanto no haya una

Larralde dijo que “no entiende” la decisión de los vecinos de Labraña teniendo en cuenta que “venimos trabajando con ellos para regularizar el sector”. La mayoría de las familias que ocuparon la zona de chacras, son del mismo sector.

“Nosotros veníamos trabajando con el barrio por eso no se entiende porque pasan estas cuestiones. No sabés si hay una intención política. Más allá de que no hay dudas de la necesidad habitacional nosotros estamos avanzando en ese sentido”, indicó.