Nueva toma de terrenos en Cipolletti

Alrededor de 50 familias se instalaron en un terreno privado, sobre Lisandro de la Torre. Se trata de una chacra que según detallaron referentes del lugar está abandonada. Son alrededor de 120 personas que con carpas se instalaron en el lugar. La mayoría son del barrio Labraña, que queda a pocas cuadras del lugar.

Aseguran que el barrio, que se inició como una toma hace más de 70 años, está superpoblado y ante la falta de políticas habitacionales decidieron ocupar el terreno. La ocupación comenzó esta madrugada y los vecinos están realizando un trabajo de desmalezamiento.

El predio es custodiado por la policía para evitar que ingresen materiales. Además se hizo presente el fiscal Matías Stiep para hablar con los vecinos e informarles que estaban incumpliendo una ley.

"Dicen que es un lugar privado, pero hace muchos años que está abandonado. Los vecinos están trabajando la tierra y se van a instalar, ya está decidido", indicó Natali Ranquehue referente del barrio Labraña.

La mujer, que está acompañando a los vecinos, reivindicó la lucha que llevan hace más de 70 años en el lugar para poder acceder a la vivienda. Actualmente Labaraña se encuentran en proceso de regularización.

"Ya planteamos que de acá no nos vamos a mover. Estamos desmalezando para que los nenes no se lastimen, hay muchos chicos. Dicen que es privado, pero acá nunca vino nadie a limpiar, hay mugre desde hace mucho tiempo. Por eso se determinó venir, si hubiese estado trabajada no se hubiese tomado porque acá hay muchos chacareros", detalló Ranquehue. Agregó que por el momento no tuvieron contacto con el municipio.