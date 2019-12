Toma forma el gigante eólico de Neuquén

Como partes de un coloso circulan por las rutas de la provincia las piezas del gigante parque eólico Vientos Neuquinos I. De a poco comienzan a levantarse uno a uno los molinos y, si todo sigue por la misma senda, en marzo comenzarán a girar con la fuerza de los vientos de la zona.

Hace tres meses aproximadamente comenzó el traslado de las piezas del parque. Primero se transportó el premoldeado de las torres que serán de hormigón. Esta será una de las principales diferencias con el resto de los parques que generalmente tienen torres de acero.

En total son 29 los aerogeneradores que se montarán en el predio ubicado en la zona de Bajada Colorada, entre Picún Leufú y Piedra del Águila. Por cada molino se transportan 22 dovelas –partes de hormigón– y en total son 638.

En números 1.236 toneladas es el peso de las torres de hormigón sin contar los generadores y las aspas.

Para tener dimensión, cada dovela pesa 56 toneladas lo que significa que cada una de las torres pesa 1236 toneladas. Suficiente para sostener las aspas de los molinos a casi 120 metros de altura.

“La idea es terminar de entregar todas las partes a finales de febrero, pero viene un poco atrasado, creemos que hasta los primeros días de marzo habrá equipos en la ruta”, detalló el supervisor de Transporte y Operaciones del área de Energía Eólica de Crexell, Moisés Vergara, en diálogo con Energía On.

En marzo se van a hacer las últimas entregas, se espera que para finales de mes estén habilitados los 29 aerogeneradores”. José Brillo es el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén.

Ante la consulta de este medio, el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN), José Brillo, confirmó que Vientos Neuquinos tiene que estar en funcionamiento en marzo. “Tiene que estar interconectado al sistema nacional porque son las obligaciones que impone la legislación y a su vez los compromisos que hay con Cammesa, por haber ingresado con prioridad de despacho en el Mater”, explicó.

Las aspas vienen directamente desde China y se descargan en el puerto de San Antonio. Desde Crexell hicieron un estudio para evaluar la viabilidad de utilizar ese puerto cuando trabajaron en el parque de Pomona y fue aprobado por una de las empresas proveedoras de las piezas.

Las aspas tienen aproximadamente 67 metros de largo cada una y un diámetro de rotor de 132 metros.

En números 67 metros de largo tienen las aspas. El diámetro de rotor es de 132 metros.

Para poder transportar estas enormes aspas se utilizan acoplados especiales con dirección en el eje trasero. “Traen un dispositivo en el plato que copia el movimiento del camión en la parte de atrás y a su vez, se pueden manejar con control remoto. Para maniobrar en las rotondas se utiliza el control remoto para que las ruedas giren, en el sentido contrario de la maniobra o el mismo sentido”, indicó Vergara.

Los generadores se ensamblan en Córdoba en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y desde allí se transportan a Neuquén. Lo mismo con los bujes que es el accesorio que va en la punta del generador y en el que se ensamblan las aspas. Cada generador pesa 110 toneladas y los bujes otras 42.

Las gigantes grúas comienzan a levantar las torres de hormigón.

En total son unos 600 camiones los que tienen que llegar al predio del parque para marzo. “Hasta ahora ya se cumplió con 200 entregas aproximadamente y restan 400 para completar todo el traslado del equipamiento”, estimó Brillo.

Está previsto que todo el ensamble se comience a realizar en la segunda mitad de enero y principios de febrero. Ya están las bases y las primeras partes de las columnas de cemento, luego se deben ensamblar los aerogeneradores con las aspas.

“En febrero y marzo también se harán otras obras como las instalaciones eléctricas para las plantas de transformación que ya se están haciendo”, dijo Brillo.

Inversión y financiamiento

La compañía norteamericana AES es la empresa detrás de proyecto. Se encargó de la firma de contratos y estará al mando de la operación del parque.

La inversión total es superior a los 130 millones de dólares y fue costeado por financiamiento propio de AES y por un crédito de la Corporación para las Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En números US$ 122,6 millones es el crédito que le aprobaron a AES, desde una corporación para inversiones de Estados Unidos.

En concreto la OPIC le aprobó unos US$ 238,1 millones para dos parques eólicos de la firma: Vientos Neuquinos I y Vientos Bonaerenses. US$ 122,6 millones para el de Neuquén y otros US$ 115,5 para el de Buenos Aires.

A pesar de que la corporación aprobó los fondos en septiembre, aún no llegaron y según fuentes de la empresa es por temas “burocráticos”. Sin embargo, los proyectos no corren riesgos.

“AES es una empresa que tiene un gran compromiso con la provincia de Neuquén, es concesionaria de Alicura, tiene flujos de fondos en la Argentina y, mientras estaban tramitando los créditos de la OPIC, estaban haciendo el parque con financiamiento propio”, detalló Brillo.

Desde la empresa esperan que el financiamiento llegue para el primer cuatrimestre del 2020.