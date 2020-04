“Tóxico”, una tragicomedia argentina que se adelantó a la pandemia

El aislamiento, la paranoia y la incertidumbre son sentimientos que se ponen de manifiesto en “Tóxico”, filme de Ariel Martínez Herrera que sitúa a una pareja en medio de una pandemia y que sirve como un espejo ante esta realidad por el avance del coronavirus en el país.

“No puedo saber cómo se actualizarán las intenciones de la película al volverse tan actual. Estudiando el tema, uno saca la cuenta rápidamente de que las pandemias ocurren en la historia de la humanidad y que es un tema que de un modo u otro debería estar considerado. Pero nunca se me ocurrió que de verdad estaríamos atravesando una pandemia justo para el estreno”, dijo el director a Télam, quien comenzó a escribir el guión en 2005 inspirado en “El ángel exterminador”, de Luis Buñuel.

La película transita un momento de crisis de la pareja entre Laura (Jazmín Stuart) y Augusto (Agustín Rittano), un farmacéutico al que le saquearon el negocio en medio de una pandemia de insomnio. Ambos, con sus dudas y certezas a cuestas, abandonan la ciudad en su motorhome, rodeados de discusiones sobre lo correcto, o no, de la decisión impulsada por Augusto y las reticencias de Laura, quien guarda un pequeño secreto.

“La epidemia era un contrapunto, desplazaba lo real y ponía a los personajes frente a lo incierto y el eje siempre fue ese, una pareja que atraviesa una transformación interna fuerte, mientras a la vez atraviesa un afuera que como un espejo también se vuelve cada vez más surrealista”, señaló Martínez Herrera.

P- El personaje de Jazmín Stuart dice: “La naturaleza se cansó de avisarnos”…

R- En la película todos los personajes tienen una mirada distinta de lo está pasando, para mí era importante que se notara un poco esa falta de consenso. Me parece un poco simpático y un poco extraño pensar que el planeta nos está hablando a nosotros, es un planeta, y nosotros un animal que vive en su superficie, me parece que una mirada realista sobre los acuerdos que efectivamente sostenemos, tácitamente o no, como un cuerpo social de dimensión global, y confirmados por los efectos que tienen en nuestro medio de vida, sería lo productivo. Porque el mundo sigue, lo que se termina eventualmente somos nosotros.

P- Hay como una competencia constante en la pareja, que convierte esta supervivencia en algo más complicado.

R- Me interesaba que se pudiera ver cómo podía funcionar, e incluso salir airosa, de situaciones sin ser necesariamente héroes o estar siempre de acuerdo, me parece que a veces en las películas los vínculos de pareja, sobre todo, se simplifican y se romantizan en exceso. Trabajé con la idea de que ambos podían pensar distinto y a pesar de todo estar los dos en lo correcto. Creo que esas reflexiones también se actualizaron, porque una situación como la que estamos viviendo ciertamente desafía las formas en que nos relacionamos.

P- La película muestra que en una pandemia existe un todos contra todos o un sálvese quién pueda. ¿Creés que esto puede pasar con la covid-19?

R- Yo me obligo a ser optimista, ese momento representa una idea que está muy extendida, pero para mí ese camino de alienación es un facilismo. Debemos pensar en lo que podemos hacer para que eso no pase. Yo voy a tratar de poner mis argumentos de ese lado al menos.

P- El guión también pone en discusión la confianza o desconfianza en los extraños, como en la aparición del mecánico.

R- Ese personaje está pensado un poco desde el lugar del extraño en una situación de crisis, como contrapunto, a la vez aliado y permanentemente sospechoso por fuerza de las circunstancias.

P- Todo está rodeado de muerte y desolación, en medio de un embarazo. ¿Es una visión positiva?

R- Me parece que siempre va a ser mejor lo que cada uno encuentre que lo que yo pienso que dice la película. Mi opinión ya no es la más importante. Personalmente, me parece que el de la vida y la muerte en todo caso es un partido arreglado, y que nosotros no somos "la vida" tampoco. La vida es un proceso complejo y nosotros en el mejor de los casos una nota de color.

Télam

Ficha técnica

Título: “Tóxico”.

Dirección: Ariel Martínez Herrera.

Estreno: Hoy y el sábado a las 22 por Cine.Ar TV y desde mañana por Cine.Ar Play durante una semana, gratis.

País: Argentina

Año: 2019.

Calificación: Para mayores de 13 años, con reservas.

Género: Ciencia ficción

Actúan: Jazmín Stuart y Agustín Rittano.