Nicolás, el empleado que defiende Correo Argentino en Río Negro: «Mucha gente depende de él para vivir»

“No me voy a ir por retiro voluntario, voy a pelear por mi trabajo”, contó Nicolás Ramirez, un joven de Regina a cargo de la sede de Chichinales de Correo Argentino; que esta semana recibió un preaviso de cierre mediante una comunicación directa desde Recursos Humanos, al igual que muchos otros trabajadores en el país.

Tiene 29 años y es el único empleado en esa pequeña, pero indispensable sucursal. Viaja a trabajar todos los días 15 kilómetros hace dos años cuando tomó esa función, pero hace ya una década que trabajaba en el Correo en Regina.

El 6 de mayo, su jornada laboral terminó con una triste noticia desde la central: el cierre de su sucursal es inminente y para concretarlo le ofrecían como alternativa un retiro voluntario. Ya son siete las localidades de la región que están a punto de quedarse sin correo.

“Me ofrecieron un monto de dinero para irme”; contó. Pero el solo hecho de imaginarse a todos los jubilados y pensionados que dependen de este servicio esencial para vivir, eligió la alternativa para él más importante: no rendirse y pelear no solo por su puesto de trabajo, sino por el destino de los cientos de usuarios que quedarán a la deriva.

Así lo decidió, con el riesgo de enfrentarse al despido directo en unos días más. El joven hizo pública la situación y funcionarios municipales prometieron respaldarlo y tomar cartas en el asunto para evitar la baja de persianas, hasta el intendente local Lucas González.

“En el 2022 me ofrecieron venir a cubrir un puesto de Chichinales en una oficina unipersonal”, contó Nicolás y desde ese día asumió en sus adentros un compromiso al que hoy no quiere renunciar.

El correo es como un «banco» para el pueblo

A diferencia de otras sedes, en Chichinales y Mainqué, Correo Argentino cumple la función de cajero para el pueblo. “Nos encargamos de pagar todo lo de Anses, jubilaciones, pensiones, salarios, becas Progresar. Al no haber banco, somos el banco”, contó. Concurren a diario vecinos no solo de Chichinales, Valle Azul, Villa del Parque, Otto Krause y otras pequeñas localidades y barrios rurales alejados de los centros urbanos.

La pequeña pero esencial oficina de Correo Argentino bajo amenaza de cierre.

Más que paquetería, en esta sucursal se garantiza un servicio social indispensable, el pago de pensiones, jubilaciones a los vecinos que habitan esa localidad. “Hay mucha gente que depende del correo y es darle la espalda a esa gente que cobra acá. Cada abuelito viene a cobrar, cada persona viene y se lleva su dinero. Ayer mismo vino una señora y me dijo que el correo para ella era la vida”, enfatizó.

«Por los jubilados, por la gente que cobra su pensión no contributiva, los que tienen alguna discapacidad, vamos a hacer todo para no darle la espalda a ellos, hasta las últimas circunstancias. Hasta que pase lo que tenga que pasar”. Nicolás Ramirez, jefe sucursal de Correo Argentino Chichinales.

Además, se maneja el servicio de encomiendas y paquetes. “Llega bastante cantidad de lo que es Mercado libre, paquetería e-commerce, reparto de luz, servicios”, agregó. La oficina hoy en día tiene mucha demanda de envíos, cartas certificadas, cartas documentos, encomiendas a todo el país. Hay circulación de telegramas laborales de todas las empresas radicadas en Chichinales del rubro jugos y fruticultura que funcionan por temporada.

Jubilados y pensionados deberán viajar kilómetros

De quedarse sin correo, los vecinos que dependen del servicio para comer y vestirse, pagar sus impuestos y comprar sus remedios, es decir, garantizar su sustento diario mediante pensiones, jubilaciones y becas; deberán trasladarse hasta la ciudad más cercana, Villa Regina.

Queda a 15 kilómetros y el costo de colectivo para ir y volver de 5000 pesos. La gran mayoría de jubilados no cuenta con movilidad y habita en barrios alejados.

“Voy a darle batalla, pelear hasta el final para que esto no suceda, no al cierre”, asumió el joven empleado de Correo, con angustia, pero entereza. Por ahora, queda a la espera de novedades y aguarda noticias favorables para todos los vecinos. “No hay nada 100% seguro. Estamos peleando para que no se cierre, para que esto no pase”, concluyó.

El Portal del Valle, ¿se queda sin correo?

Chichinales es conocida también como El Portal del Valle, por su ubicación en el extremo este del Alto Valle del Río Negro, a la vera de la Ruta Nacional 22 que bordea el río Negro. Tiene más de 5.000 habitantes y fue creciendo lentamente a lo largo de los años.

Fundada el 4 de junio de 1879, es la localidad más antigua del Alto Valle del Río Negro cuando la «Campaña al Desierto» de Julio Argentino Roca, que pisó por primera vez esa tierra y construyó lo que luego fue el fortín «Chichinal».