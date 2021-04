Trabajadores de la salud de Bariloche marcharon al Centro Cívico

"¡Hospital Zonal!", se escuchó este martes pasadas las 11, desde las escalinatas del municipio de Bariloche. "¡Presente!", corearon unos 100 trabajadores de la salud que marcharon desde el hospital Ramón Carrillo hasta el Centro Cívico, después de cortar la calle Moreno durante unos 30 minutos.

A sus aplausos durante la movilización, se fueron sumando los de la gente que transitaba por la calle Mitre a modo de acompañar el reclamo. "50 lucas gana un médico", decía indignado un cafetero ubicado frente al banco Nación.

"Estamos al pie del cañón para mostrar nuestro descontento con la gobernadora que hace oídos sordos a nuestros reclamos. Más aún después de lo que dijo: que hasta septiembre, todo está cerrado. La inflación nos está comiendo a todos", expresó el licenciado en Enfermería, Daniel, Ruiz.

Los trabajadores se concentraron puntualmente a las 10.30 en las escalinatas del hospital. Bajaron hasta calle Moreno donde procedieron a realizar cortes intermitentes de tránsito y luego, marcharon hasta el Centro Cívico donde permanecieron muy pocos minutos para regresar al hospital. No hubo palabras, solo aplausos.

"Recortar lujos, no los salarios", "Nos consideran esenciales pero nos tratan como si descartables", "De vocación no comemos", "Sueldos justos. No nos rendimos" decían alguno de los carteles que llevaban los trabajadores de la salud.

En ningún momento, los delegados descartaron cortar la ruta y aseguraron que la decisión se tomará en asamblea. Una de las posibilidades es unificar el reclamo con los trabajadores de Villa La Angostura. "Somos profesionales. Nadie quiere estudiar para luego, salir a cortar una ruta. Lo que está claro es que desde el año pasado, articulamos todas las medidas de diálogo posibles pero el gobierno nos faltó el respeto permanentemente. De modo que esta situación es responsabilidad 100% del gobierno provincial. No nos interesa estar acá pero nos obligan a estar acá", señaló Ruiz.

No pedimos un aumento salarial sino una recomposición salarial y la Ley de Salubridad ya que hoy el personal de salud se jubila con 65 años". Daniel Ruiz, licenciado en Enfermería del Hospital Ramón Carrillo.

Elsa Mardones trabaja en admisión del hospital desde hace 35 años y fue de las tantas personas que se sumó a la movilización. "Es la única manera de que los gobernantes nos den los incentivos que merecemos. Nos dieron un 6% en cuotas y no alcanza cuando uno va al supermercado", dijo.

Florencia Martino, una médica, aseguró que no solo se sumó al reclamo por "mejoras salariales sino también por las condiciones, por la falta de insumos y para que se respeten los descansos".

Claudia Chiguay, técnica de Cardiología, fue contundente: "Estamos cansados del maltrato, no solo la recomposición salarial. Es un combo. Por eso, hoy hay cortes de ruta en Campo Grande y Roca. En nuestro caso, el hospital de Bariloche está en pleno centro pero si seguimos podríamos seguir ese camino. Jamás me hubiera imaginado un paro en esta época de pandemia pero no nos dan opción".