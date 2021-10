Trabajadores del casino ganaron una demanda por el recorte salarial en pandemia

Trabajadores del casino de Bariloche y su anexo de El Bolsón obtuvieron un fallo favorable por el recorte salarial que el año pasado, en el comienzo de la pandemia, aplicó la exconcesionaria Entretenimientos Patagonia S.A.

La demanda laboral se concretó porque los salarios abonados de los meses de abril, mayo y junio de 2020 y el sueldo anual complementario del primer semestre fueron liquidados de manera incorrecta, con un monto menor al que correspondía, según informó el Poder Judicial.

Unos 20 trabajadores acudieron a la Justicia desconociendo un acuerdo por el cual la empresa abonó una parte del salario que se complementó con el ATP que otorgó Nación.

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche señaló que esta situación denunciada ocurrió en el inicio del aislamiento obligatorio cuando se cerraron la mayoría de las actividades económicas pero consignó que “aún en la emergencia se debe interpretar de manera estricta los acuerdos o normas que impliquen la suspensión o limitación del derecho a percibir el salario en forma íntegra, en tiempo y forma”.

El tribunal reconoció el derecho de los trabajadores a percibir la totalidad de sus sueldos en concordancia con la normativa laboral y los convenios firmados de manera previa a la normativa dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ante la emergencia de la pandemia Covid-19.

En el fallo, los jueces señalaron que el convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y el sindicato del sector fue homologado en octubre pasado, meses más tarde de la percepción de los salarios con recortes, y que no se acreditó que los trabajadores hayan sido notificados.

"No existe constancia alguna que cada uno de los empleados presentados en esta causa haya tomado conocimiento concreto, real y efectivo de el/los acuerdos celebrados por la accionada y la entidad sindical. Ninguna prueba idónea se aportó en este sentido, ha mencionado el tribunal, se menciona”, expresó el tribunal en su sentencia en la que ordena a la empresa a abonar la diferencia de salarios mal liquidada.

Para los jueces “no se puede excusar la falta de pago de la remuneración, ya que la misma es una de las principales obligaciones del empleador, aún mediando caso fortuito o fuerza mayor: el trabajador no soporta los riesgos de la explotación ajena, no es socio, sino prestador de servicios, además de resultar innegable el carácter alimentario del mismo. Es decir el trabajador ya generó y adquirió su derecho al cobro de los salarios reclamados”.

Entretenimientos Patagonia fue concesionaria de las salas de juegos de azar de Bariloche y sus anexos hasta fines de julio de 2020 cuando la provincia finalmente decidió rescindir el contrato. La empresa acarreaba inconvenientes con el pago de salarios y además había incumplido con la obra de la terminal de ómnibus de Bariloche que formaba parte de una de las cláusulas del contrato de concesión.

A partir de diciembre, la concesión del casino local está en manos de la empresa Casino Club.