Trae Young, Randle, los alcaldes y las perlas de la serie más caliente de la NBA

Los playoffs de la NBA marchan a todo ritmo en Estados Unidos. Además de tratarse de la mejor liga de básquet del mundo, la particularidad es que se está jugando con público en estadios cerrados (gracias al gran porcentaje de vacunados contra el coronavirus) y en términos de espectáculo deportivo es de lo más destacado del planeta.

Transcurre la primera ronda de la llamada ''postemporada'' y la serie más caliente es, sin dudas, la que protagonizan Atlanta Hawks y New York Knicks, donde la primera de las franquicias mencionadas está arriba 3-1, luego de la victoria de hoy 113 a 96.

Se trata de dos equipos que no accedían a playoffs desde hacía muchos años y que cuentan con figuras estelares de la talla de Trae Young y Julius Randle. Ambos son los encargados de liderar a sus respectivos equipos en una serie que comenzó en Nueva York con un ambiente muy caldeado tanto dentro como fuera de la cancha.

Hasta las autoridades políticas de las ciudades que albergan a los Hawks y Knicks se metieron en la discusión, pronunciándose públicamente en contra de los equipos rivales. En el primer partido en la Gran Manzana, Young brilló con 32 puntos y 10 asistencias para la victoria de Atlanta como visitante.

En ese contexto, el alcalde Nueva York, Bill de Blasio, declaró: ''Esto es muy serio, y quiero hacerle llegar este mensaje a Trae Young en nombre de la gente de Nueva York y de cualquiera que se preocupe por jugar al baloncesto de la forma correcta: Trae, deja de buscar faltas”.

NYC Mayor Bill de Blasio tells Trae Young to "stop hunting for fouls" 😂



