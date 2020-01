Cerca de las 10 de la noche del viernes 10 de enero, un cortocircuito en la cocina del restaurante del MNBA Neuquén hizo estallar una freidora e inició un incendio que no duró más de un minuto y sus llamas no salieron del recinto de la cocina. A esa hora, la sala principal estaba cerrada y la poca gente que había estaba esperando el comienzo del espectáculo de tango en el auditorio. El fuego fue rápidamente sofocado y el público presenta, rápidamente evacuado y sin inconvenientes. Desde entonces, el lugar permanece cerrado y así seguirá al menos por un mes y medio, quizás dos. Entre las obras más importantes están la reconstrucción de la cocina y del sistema eléctrico del edificio y la colocación de un blindex que dividirá el hall separando la zona del restaurante de la de la sala de exposición.



El breve incendio, si bien no afectó con sus llamas ninguna obra, sí lo hizo el humo y el hollín que generó. Puntualmente, las cinco obras ubicadas en el hall del museo. No así las de las salas temporarias y permanentes por encontrarse cerradas. Así lo confirmó Mercedes de las Carreras, jefa del área de Gestión de Colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, del cual el de Neuquén es la primera y hasta ahora única subsede en el interior y cuenta con 201 obras de aquel.

De las Carreras, quien se encuentra en Neuquén desde el viernes a la tarde, fue convocada de inmediato por la directora del MNBA Neuquén, Ivana Quiroga, para que encabece los trabajos de limpieza de las obras afectadas.

De las cinco obras ubicadas en el hall del edificio, la más afectada fue “Atmósfera cromoplástica”, la monumental obra que Luis Tomasello hizo donde actualmente está emplazada, especialmente para la inauguración del Museo, en 2004. Se trata de un mural realizado con poliedros de chapa pintados a fuego, de color blanco y naranja fluorescente, amurados sobre un soporte de mampostería de color blanco.

Mercedes de las Carreras es jefa del área de Gestión de Colecciones del MNBA de la ciudad de Buenos Aires.



Las otras obras afectadas son “Sobre dos momentos”, de Ennio Iommi; “Maternidad”, de Jorge Casals;“Berimbaum”, de LeónFerrari; y “Gran mural Neuquén”, de Raúl Lozza. De las cinco obras del hall, todas ellas de grandísimo valor artístico y monetario, dos de ellas, la de Casals y Ferrari serán reubicadas en la sala para una mejor conservación. Las otras tres no porque son instalaciones.

Consultada por Río Negro, De las Carreras confirmó que la obra de Tomasello fue la más afectada, no sólo por la cercanía con la cocina, sino por estar colgada en lo alto del hall por lo que el humo y el hollín la ensuciaron en mayor medida que las otras. En cuanto a la particularidad del hollín, destacó que es más grasoso con partículas más sucias que el polvillo habitual, por lo que el proceso de limpieza es de sumo cuidado.

En cuanto a los trabajos sobre la obra de Tomasello, primero se realiza una aspiración general con una aspiradora industrial y luego una más detallada con aspiradoras pequeñas y pinceletas para llegar a los recovecos de las obras. El objetivo es que la remoción del hollín no sea por contacto.



Los trabajos comenzaron en la tarde del viernes pasado, con la llegada de de las Carreras al museo. Antes de eso las obras no fueron tocadas. El mismo viernes la restauradora realizó un relevamiento de todo lo que había pasado y una serie de pruebas para ver de quése trataban las partículas en cuestión. Tras ese relevamiento, de las Carreras constató que sólo habían sido afectadas con hollín las obras del hall.

Sobre la ubicación de semejantes obras en el hall del MNBA Neuquén, de las Carreras afirmó que no es el lugar ideal para estas obras, pero que con algunos cambios en la infraestructura se puede evitar la contaminación. Tampoco consideró como una buena idea que el restaurante esté dentro del edificio y tan cerca de las obras. “Está muy bueno que haya un sector gastronómico, pero no ahí. Tiene que haber un lugar donde tomar algo o comer, un lugar de reunión o de descanso como puede ser el restaurante, pero tal como está en este museo habría que pensarlas un poco mejor”, sostuvo.