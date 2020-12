Tras una semana de acampe, los docentes de Neuquén serán recibidos en 10 días

El lunes pasado, la conducción de ATEN llegó a Casa de Gobierno con tres pedidos: conocer el cronograma de pagos, tener novedades del pago del medio aguinaldo y conseguir una mesa de negociación salarial. Prometieron no irse sin resolver las demandas y así lo hicieron. Tras una semana de acampe, 82 horas de ayuno de la cúpula del sindicato y la decisión de no dar quorum en el Consejo Provincial de Educación (CPE), ayer ATEN dejó la gobernación con, al menos, promesas de solución a todas su peticiones.

El mismo lunes pasado, ATEN fue recibido por subsecretarios que no pudieron responder sus demandas. El martes pasado, el gobierno anunció el cronograma de pagos, que comenzó el jueves. Y, al día siguiente, el miércoles, el gobierno se comprometió a pagar el aguinaldo completo antes de navidad.

Así, al principio de la semana, dos de las demandas del gremio docentes estaban saldas. Sin embargo, desde el primer día ATEN aseguró que no se iría de Casa de Gobierno sin conseguir una mesa de negociación salarial. Así, durante una semana la cúpula del sindicato permaneció en el hall de la Gobernación y el resto de la conducción acampó en Roca y La Rioja.

Además, el jueves el secretario general, Marcelo Guagliardo, y la secretaria gremial, Rosa Flores, iniciaron un ayuno que culminó ayer, 82 horas después, con la convocatoria a una mesa de negociación. También el acampe y la permanencia terminó en la tarde del domingo.

Vinimos con tres puntos: una fecha para el pago de los salarios, el deposito del medio aguinaldo en una sola cuota y una convocatoria para retomar la mesa salarial. Todo eso lo conseguimos por eso decidimos finalizar las medidas”, explicó Guagliardo a RÍO NEGRO.

Ayer el gremio recibió una nota firmada por la ministra de Educación, Cristina Storioni, donde se lo convocó a una mesa de negociación para el próximo 18 de diciembre en la ciudad deportiva. Allí ATEN irá con la premisa de conseguir una actualización salarial, algo que no ocurre desde diciembre de 2019. No solicitarán un porcentaje específico, pero con el dato de la inflación pedirán un reconocimiento con base en la pérdida del poder adquisitivo del año de pandemia.

El viernes, el gremio docente decidió profundizar las medidas -acampe y ayuno- y tomó la decisión de no dar quorum en el CPE, lo que implica que no se pueden tomar resoluciones sobre el ciclo 2021. Esa decisión fue reprochada por la ministra en la carta que les hizo llegar a los dirigentes gremiales durante el domingo. “El día viernes 4 a las 9, las Vocales y el Vocal que pertenecen a su organización no han dado quórum. Su ausencia imposibilitó el diálogo y la posibilidad de sesionar para dar tratamiento en el ámbito que corresponde a temas tan significativos, como fijar el día 3 de marzo para el inicio de clases del ciclo lectivo 2021”, indicó Storioni.