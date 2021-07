Trasladaron a General Roca a los heridos en fatal accidente en la Ruta 22 en Valle Medio

Un hombre y una mujer que en la tarde del lunes protagonizaron un choque semifrontal en el vehículo que se desplazaban contra un camión que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta 22 entre Chimpay y Belisle, en el murieron tres menores de edad, fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde permanece internados.

La pareja, papás de los tres menores fallecidos, presentaban lesiones que no serían de gravedad, pero se definió la derivación hacia un centro de mayor complejidad estudios y atención.

En principio se había informado que la familia era oriunda de Pigüe, aunque luego se determinó que eran residentes de Mar del Plata.

El accidente se registró sobre la Ruta Nacional 22, alrededor de las 16 del lunes, a la altura del kilómetro 1032 entre Chimpay y Belisle entre un Citroen Air Cross en el que viajaban cinco ocupantes que viajaban desde Mar del Plata con rumbo a San Carlos de Bariloche; mientras que el segundo vehículo involucrado es un camión Scania que viajaba desde Neuquén con rumbo a Olavarría.

Si bien no se suministró las identidades de las personas involucradas, se detalló que las víctimas fatales fuero tres menores de edad de 7, 10 y 12 años que viajaban en el asiento trasero del rodado menor y fallecieron a raíz del violento impacto con el camión; mientras que los padres sufrieron lesiones que no serían de gravedad. El conductor del camión no sufrió lesiones.

Desde el área de Seguridad Vial de la policía rionegrina con asiento en Choele Choel, se indicó que aún se continúa trabajando para determinar la mecánica del accidente, con la intervención de la Fiscalía Descentralizada de esa localidad a cargo del fiscal Daniel Zornitta.

No obstante, una de las principales hipótesis es que el conductor del rodado menor pisó la banquina de la margen norte de la Ruta 22 y al maniobrar para retornar sobre la cinta asfáltica perdió el control hasta impactar semifrontalmente contra el camión.

El fiscal Zornitta dispuso la toma de muestras de sangre de los conductores y el secuestro de los vehículos para realizar las pericias necesarias.