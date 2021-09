Trump debutó como comentarista de boxeo

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue por primera vez comentarista de boxeo en Miami, en la velada en la que el excampeón mundial Evander Holyfield, de 59 años, perdió por nocaut ante Vitor Belfort, de 44.

Acompañado por su hijo Donald Jr., Trump comentó para la plataforma de internet Triller los cuatro combates realizados anoche en el hotel y casino Hard Rock Hollywood, en el norte de Miami.

Triller no informó cuánto pagó por la tarea al exmandatario, pero el sitio de información deportiva Bolavip afirmó que cobraría "una obscena paga".

Trump "de alguna manera se robó el espectáculo" y "estaba como un pez en el agua", comentó el diario estadounidense El Nuevo Herald, que lo declaró como "el ganador" de la velada.

No obstante, el clima festivo dado por la reaparición de legendarias figuras del boxeo de otros tiempos y el debut del expresidente como comentarista estuvo empañado por haber sido ayer el vigésimo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas, reportó el periódico.

Asimismo, Trump no dejó pasar la oportunidad para hacer declaraciones de corte político: "Si tuviera que elegir a alguien en el mundo, no un boxeador profesional, porque no los enfrentaría, creo que mi pelea más fácil sería contra (su sucesor y actual presidente) Joe Biden, porque creo que iría al suelo muy rápidamente", dijo.

El exmandatario, que aspira a regresar a la Casa Blanca, fue recibido con aplausos cuando fue presentado, y algunos asistentes corearon la consigna "Trump 2024".

Agencia Télam