Twitter restringió la cuenta de vacuna rusa Sputnik V por un posible hackeo desde EEUU

El Fondo de Inversión Directa Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés), responsable de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, informó hoy que Twitter restringió por un momento la cuenta que había creado para difundir información sobre su desarrollo por "una posible violación de seguridad" desde Estados Unidos.

"La cuenta de Sputnik V en Twitter está bloqueada. Estamos aclarando las circunstancias de lo sucedido", había informado el RDIF en un comunicado y luego, tras el restablecimiento de la cuenta, agregó desde la red social la explicación que recibió.

"Twitter restableció el acceso a la cuenta @sputnikvaccine y explicó que la cuenta fue restringida debido a una posible violación de seguridad desde Virginia, Estados Unidos", publicó el RDIF en la cuenta recuperada.

El fondo estatal ruso ha mantenido una activa comunicación a través de esta cuenta para contar los acuerdos alcanzados para distribuir la vacuna en diferentes partes del mundo y hasta para ofrecer cooperación con otras investigaciones internacionales, como la de Oxford-AstraZeneca.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

