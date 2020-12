Ultimátum del gremio gastronómico a la firma que explota la confitería del aeropuerto de Bariloche

El secretario general del sindicato que representa a los trabajadores gastronómicos en Bariloche, Nelson Rasini, informó este martes que le reclamaron a la empresa que explota comercialmente la confitería y el restorán del aeropuerto internacional de Bariloche que pague por lo menos 30 mil pesos a cada trabajador, en concepto de las deudas salariales acumuladas durante este año.

Anunció que si la firma no abona esos montos, el gremio iniciará mañana miércoles, a partir del mediodía, la protesta en la terminal aérea de la ciudad.

Rasini dijo que la empresa “BRCH Grill SA se desentendió de todos los compromisos salariales". "No cumplió con el 25 por ciento que debía pagarles a los trabajadores de planta permanente para que puedan llegar al 75 por ciento del salario”, sostuvo.

“Tampoco pagaron el aguinaldo de junio”, sostuvo. Aseguró que la firma no les pagó la liquidación final en marzo a los trabajadores temporarios. Muchos de los empleados temporarios no pudieron acceder al ATP de Nación porque no habían sido declarados por la firma.

Por eso, el dirigente explicó que le dieron un plazo de tolerancia que vence en las próximas horas para que les deposite por lo menos 30 mil pesos a cada uno de los trabajadores.

“Lamentablemente, estamos en esta situación”, planteó Rasini, que recordó que hay 80 vuelos programados que arribarán al aeropuerto de Bariloche en los próximos días. “Sería lamentable que tengamos que tomar esta determinación de iniciar acciones gremiales en el aeropuerto”, manifestó.

Dijo que son más de 30 trabajadores, entre permanentes y temporarios, que cumplen tareas para la empresa. Recordó que en una firma que tiene facturaciones “indescifrables porque además de la explotación monopólica de la confitería y restorán del aeropuerto de Bariloche tiene la concesión de varios aeropuertos en el país”.

“Lamentablemente, se olvidaron de pagarles a sus trabajadores. Nunca se presentaron a ninguna de las audiencias convocadas”, afirmó. Contó que ahora que el aeropuerto volvió a funcionar, solo incorporaron a un grupo reducido para trabajar.

Rasini comentó que hace 10 días le había informado a la delegada local de la cartera laboral de la provincia de la situación. “Recién anoche apareció el llamado de una gerenta regional a la que se le solicitó que hagan una oferta”, explicó.

Por eso, dijo que esperarán hasta mañana miércoles al mediodía que depositen los 30 mil pesos a los trabajadores. Si no lo hacen, el gremio está habilitado para iniciar las medidas de fuerza. “Si arrancamos mañana, no paramos hasta que los trabajadores cobren”, aseguró.