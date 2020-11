Un barilochense es el único finalista rionegrino en las Olimpíadas de Matemáticas

No importa si es sábado o domingo. Tampoco el contexto de pandemia. Todos los días, Massimo Vidondo rescata ejercicios de matemáticas de ediciones anteriores de las olímpiadas nacionales y, practica una y otra vez. Sabe que se aproxima uno de los desafíos más importantes en sus 12 años de vida.

Massimo cursa séptimo grado en el colegio Primo Capraro en Bariloche y fue el único rionegrino en pasar a la instancia nacional de las Olimpíadas Nacionales Ñandú que se llevarán a cabo el 9 y 10 de diciembre. Todavía se desconoce si será en formato presencial en Buenos Aires o de manera virtual.

“Mi mamá me avisó que ya estaban los resultados y no podía creer haber llegado a la final. Del colegio me felicitaron. Ahora hay que seguir entrenando nomás. Todos los días trato de resolver un ejercicio de las olimpíadas anteriores que me llevan entre media y una hora”, contó el niño entusiasmado que atravesó con éxito cuatro instancias de la olimpíadas hasta llegar a la final.

Empezó a participar cuando estaba en quinto grado. “Es mi materia favorita. En ese momento, me fue muy bien y entré a este mundo. Me gustaría ser ingeniero el día de mañana, como mi papá”, dijo.

A comienzos de año, Massimo le pidió a su profesora Fernanda De Rosa que lo inscriba en las Olimpíadas ya que podía participar solo a través del colegio.

“Estaba muy nervioso cuando buscamos los resultados de la final. Nos emocionamos mucho. Esto tiene doble mérito por la pandemia y por haber tenido la iniciativa para que lo anoten. Fue el único en llegar a la final de Río Negro y Neuquén”, indicó Luis Vidonti, su padre, al tiempo que resaltó que el hecho de haber llegado a la instancia nacional le permitirá participar en la competencia internacional el próximo año.