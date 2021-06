Un barrio de Plaza Huincul tiene un nuevo acceso

El barrio Noroeste, que se levanta hacia el final del ejido urbano de Plaza Huincul en su límite con Cutral Co, ya cuenta con un nuevo acceso a la ruta provincial 17 y a la rotonda de la Ruta nacional 22. De este modo, los habitantes del sector tendrán un ingreso y salida más directa.

Las mejoras de acceso y salida de la barriada conocida como Noroeste y que desde su creación estuvo en conflicto porque se asentaron en terrenos que primero pertenecían a YPF y luego a un privado, facilitarán la circulación para las familias asentadas en el lugar.

Las tareas consistieron en la apertura de la calle, ante la solicitud en una reunión que plantearon los vecinos del barrio Noroeste. “Se tomó el compromiso de hacer una arteria que ya está habilitada”, dijo el subsecretario de Servicios Públicos, Jesús Díaz, al explicar los motivos de la creación de esta calle.

La salida es directa a la ruta 17 y a la rotonda con la ruta 22

El trazado se dispuso de manera paralela a las vías del ferrocarril y antes de dejar habilitado se colocó un caño de cemento de 60 centímetros que ayudará a drenar más rápido el desagüe que por desnivel natural provoca anegamiento del sector cuando hay tormentas o lluvias. Una vez que se colocó el caño se continuaron con los trabajos de desmalezamiento, nivelación, y la consolidación de la calle que finalmente quedó habilitada.

De este modo, las familias obtuvieron mejoras en las condiciones de la barriada que es una de las más nuevas. Este grupo de personas levantó sus viviendas, en terrenos que no pertenecían al ejido urbano, y ante la necesidad de acceder a un lote para vivir.

Durante algo más de ocho años estuvieron esperando para que se les regularizara la situación porque se les complicaba –durante los primeros años- la instalación de los servicios de energía eléctrica y agua potable. Al no ser titulares del terreno o no poseer una tenencia precaria, no contaban con la posibilidad de que les suministraran los medidores de luz.

Una vez que lograron encaminar la regularización –después de mucho de tiempo de reclamos- empezaron a mejorar sus condiciones.