Un Centro de Diálisis para la Línea Sur que mejorará mucho la calidad de vida

Después de años de espera el Centro de Diálisis Patagonia de Jacobacci es una realidad y en poco tiempo más comenzará a brindar atención a una veintena de pacientes.

Las instalaciones de moderno centro asistencial quedaron formalmente inauguradas y se esperan las habilitaciones del Ministerio de Salud de la provincia y de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA). También se avanza en gestiones ante las distintas obras sociales.



El centro de diálisis fue una promesa de campaña, ante una necesidad existente en la zona, pero que se fue dilatando con el tiempo debido la dificultad que implicó la puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza. A ello se le sumaron pujas políticas, mezquindades y divisiones en la comunidad.



Gonzalo Adaime, actual secretario de Gobierno del municipio de Jacobacci fue uno de los impulsores del proyecto. Contó que la situación vivida por un familiar suyo, que tuvo que radicarse en Bariloche para poder empezar a tratarse por una insuficiencia renal, y las de muchos otros vecinos, también pacientes renales, fue parte del impulso para proyectar un lugar de tratamiento en esta ciudad. Sin embargo, lo que en principios parecía relativamente sencillo, poco a poco se fue complicando y la concreción del proyecto demandó más tiempo del esperado.



“Mi viejo se dializó sus últimos cuatro años de vida. Tuvo que radicarse en Bariloche. Él pudo hacerlo, pero muchas otras personas no tuvieron, ni tienen esa posibilidad. Ahí empezamos a ver lo que significaba para los vecinos de la Región Sur tener que trasladarse tres veces por semana. Los médicos nos dijeron que estaban dispuestos a instalarse en Jacobacci. Ponían el equipamiento y nosotros el edificio. Eso nos motivó. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que no era sencillo”.



La falta de recursos y otras necesidades que atender, lo dejaron en stand by y hasta se pensó en desistir.

Ahí surgió un grupo de vecinos, integrado por pacientes y familiares y amigos de éstos, que se autodenominó “Unidos por el Centro de Diálisis de Jacobacci”. Las gestiones se retomaron, el municipio amplió y remodeló un centro comunitario (invirtió más de 3 millones de pesos, más de 345.000 pesos aportados por la provincia de las regalías petroleras). Por su lado la empresa Diálisis Patagonia de Bariloche trasladó e instaló los sillones de diálisis, el equipo de tratamiento de agua, un grupo electrógeno y el resto del equipamiento para poner en condiciones el lugar.

“Hubo que esperar mucho pero hoy podemos decir que aquel sueño se cumplió. Es un beneficio muy grande para Jacobacci y para la zona porque además del tratamiento de diálisis vamos a poder contar con otros especialistas médicos, como nefrólogos, cardiólogos, etc. que va a venir a atender a Jacobacci”. contó Adaime.

Un lugar de última técnología

El montaje del Centro de Diálisis de Jacobacci demandó la compra de equipamiento y maquinaria con tecnología de última generación que lo convierten en uno de los más modernos de la provincia.



Actualmente, está equipado con seis puestos de diálisis y se proyecta la instalación de otros tres más. Miriam Orrego trabaja desde hace siete años en el Centro de Diálisis Patagonia de Bariloche. Empezó allí luego de trasladarse junto sus padres a la ciudad andina, quienes deben dializarse. “En principio, la idea fue comprar máquinas para Bariloche y trasladar las que tenemos acá para Jacobacci. Pero finalmente las nuevas se instalaron en Jacobacci. Son de última generación. También la planta de tratamiento de agua, que es fundamental para este servicio “admitió la mujer, quien será la coordinadora.



Detalló que hace unos días técnicos de la empresa proveedora dejaron programadas las máquinas y listas para funcionar. “Hoy se podrían empezar a dializar a 12 personas por día, en dos turnos. Pero, si hay necesidad se puede incorporar un turno más. Cuando queden los nuevos puestos instalados, la capacidad se va a ampliar” afirmó. Actualmente una veintena de pacientes renales de Jacobacci, Maquinchao, Comallo y Pilcaniyeu, reciben tratamiento en Bariloche.

El sacrificio del tratamiento

Tres veces a la semana una veintena de vecinos de Jacobacci y de otros pueblos del centro oeste de la Región Sur, deben viajar a San Carlos de Bariloche para poder dializarse. En la ciudad andina, existen dos clínicas para tratamientos de pacientes renales. Los viajes son tan traumáticos como cansadores y, en algunos casos, llevan a los pacientes a abandonar el tratamiento, aunque ello signifique poner en riesgo su vida. “Es muy difícil tener que viajar tres veces por semana a Bariloche. Son 400 kilómetros entre ida y vuelta, y doce horas, entre viaje y tratamiento. A veces el viaje se complica por la nieve, el barro o por algún desperfecto mecánico de la trafic que nos lleva. Por eso que se habilite el centro de Jacobacci, para mi es un volver a recuperar la normalidad, aunque no sea completa”, admite Carlos Lepiante.

En el 2016 los médicos le diagnosticaron una insuficiencia renal. Reiterados cuadros de hipertensión derivaron en un profundo estudio que determinó un escaso desarrollo de sus riñones que los médicos relacionaron con un Síndrome Urémico Hemolítico, padecido al año de edad.



A partir de allí su vida cambio. Empezó a viajar a Bariloche a recibir tratamiento, pero un año después dejó de hacerlo. “Fue una decisión propia. Abandoné el tratamiento, pero ocho meses después tuve que retomarlo… y de urgencia. Mi salud se había deteriorado mucho. Ahora, trato de no faltar a ninguna sesión. Es un gran esfuerzo, pero hay que hacerlo. Por suerte, en poco tiempo más vamos a poder dializarnos en Jacobacci”.



Actualmente, junto a otros vecinos de Jacobacci, viaja martes, jueves y sábados a la ciudad andina.

Carlos es profesor de Educación Física, pero su enfermedad le puso limitaciones. Si bien dicta clases en un establecimiento educativo no puede ejercer su profesión como quisiera. “No soy titular y el tener que viajar me priva de tomar horas o de acceder a trabajos que demandan mayor presencia, porque no puedo cumplir”.



Por otro lado, tuvo que dejar de practicar deportes de contacto físico, como el fútbol, hándbol o básquet, por la fístula arteriovenosa que le colocaron en su brazo izquierdo para poder dializarse. Juega a pádel y trata de hacer mucha actividad física. “Me mantiene bien de salud y me permite, si es por una necesidad o urgencia, faltar a una sesión del tratamiento”, admite.

Es uno de los pioneros del grupo Unidos por el Centro de Diálisis. Detalló que el principio eran unas 30 personas las que impulsaban el proyecto, pero hoy solo quedan 8 o 9, entre pacientes, familiares y amigos.