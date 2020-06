Un diputado que estuvo presente en el recinto dio positivo de coronavirus

El diputado Julio Sahad (Juntos por el Cambio), quien estuvo presente en el recinto en la sesión que realizó el pasado jueves, informó hoy que dio positivo de coronavirus, por lo que se convierte en el tercer legislador en padecer la enfermedad.

Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo. — Julio Sahad (@SahadJulio) June 29, 2020

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de covid-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", escribió Sahad (PRO-La Rioja) en su cuenta de Twitter.

"Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado. Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", agregó.

A diferencia de los otros dos legisladores que dieron positivo (Walter Correa y Federico Fragoli), Sahad estuvo presente en el recinto en la sesión que realizó la Cámara de Diputados el jueves pasado para debatir el proyecto sobre donación de plasma para recuperados de coronavirus, la ley de economía del conocimiento y la regulación del teletrabajo.