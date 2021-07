Un «Elvis gordo»: la historia de «Help!», el grito desesperado de John Lennon

Help, I need somebody/

No había metáfora allí. El pedido de auxilio de John Lennon era todo literal posible. El tipo necesitaba ayuda y lo pedía a gritos nada menos que en una canción de su banda, una que se llamaba Los Beatles. Hablamos de “Help!”, la canción que abre el disco del mismo nombre, que musicaliza la película del mismo nombre.

The Beatles estrenan "Help!" en un show en el ABC Theatre de Blackpool

Para 1965, la Beatlemanía estaba en su punto más alto y la cosa comenzaba a agobiar a sus protagonistas, pero sobre todo a Lennon. Casado y con hijo, sentía que la vida que estaba teniendo no era la que quería. Su mujer, Cynthia Powell, y su hijo Julian, por un lado; y la vida de una estrella global de la cultura pop, por el otro, lo tironeaban en sentidos bien opuestos. Y lo peor era que no sentía preferencia por ninguna de las dos vidas.

Con sus cuatro primeros discos grabados en apenas un año y medio, Los Beatles era una máquina de componer, editar y vender hits. Pero 1965 sería el último año de Los Beatles tal como se los había conocido entonces. Y “Help!”, el disco, editado en agosto de ese año, sería su última expresión porque a partir de 1966, la banda cambiaría radicalmente su modo de hacer música y con ello cambiaría al mundo, una vez más.

John Lennon, durante la filmación de "Help!", la película.

Si bien era una gran época para la banda, no lo era tanto para uno de sus líderes. “Estaba pasando por mi etapa de ‘Elvis Gordo’”, dijo de sí mismo el propio Lennon sobre aquellos días de excesos desenfrenados, no tanto con las drogas (todavía), sino con la comida y el alcohol. “En realidad estaba pidiendo ayuda a gritos, pero no me di cuenta en ese momento... La hice porque fue un encargo para la película, pero más tarde supe realmente que estaba pidiendo ayuda a gritos”, reconoció Lennon muchos años después, en 1980, durante una entrevista con Playboy, una de las últimas antes de ser asesinado.

Lennon trabajó en la letra y música de “Help!” en su casa londinense de Kenwood. Hacía allí fue su socio creativo para terminar de darle forma. Una vez lista, bajaron al living donde esperaban Cynthia y la periodista amiga de la banda Maureen Cleave. Fueron las primeras personas en escuchar la canción. La tercera fue el productor George Martin, quien inmediatamente advirtió que era demasiado lenta, una balada del tipo de las de Roy Orbison, y la “aceleró” tal como finalmente se la conoció.

La versión que abre el disco homónimo

Editada como single el 23 de julio de 1965, la canción fue un hit inmediato, lo mismo que el disco, publicado el 6 de agosto. A partir de ese momento, la banda daría un vuelco musical y estético que se reflejaría inmediatamente en su siguiente disco, “Rubber Soul”, publicado a fines de ese mismo año.

Por su parte, Lennon debió esperar unos meses más para deshacerse de ese Elvis gordo en el que sentía haberse convertido. Para eso, se deshizo de su esposa, hizo a un lado a su hijo y allanó el camino para una nueva vida junto a Yoko Ono.

El 23 de julio de 1965, Los Beatles entraron al estudio a grabar “Help!”, un hitazo escrito por John Lennon en una etapa muy buena para su banda, pero muy mala para él.