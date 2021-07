Un fallo en una atracción de un parque de diversiones casi termina en tragedia

El 95° Festival Anual de la Cereza en Michigan, Estados Unidos, estuvo a punto de terminar con un accidente fatal en una de las atracciones del parque de diversiones.

La base del juego, que consiste en un movimiento pendular a gran velocidad y más de 15 metros de altura, empezó a tambalearse y todo indicaba que no resistiría el peso.

Al notar el desperfecto, un grupo de asistentes reaccionó con rapidez y se paró sobre el borde para intentar hacer contrapeso. El operador frenó la atracción pero la tensión duro varios segundos más.

Milagrosamente no hubo heridos y el video se viralizó en las redes sociales. Aunque muchos señalaron que la acción del público difícilmente haya servido para evitar la tragedia, se destacó su espíritu solidario.

El hecho ocurrió el jueves por la noche y el viernes a la mañana la atracción fue clausurada.

This angle is much, much worse! Wow pic.twitter.com/2cEJK3h0ee