La fiscalía rechazó el pedido de liberación y el cambio de domicilio de Elías Piccirillo

Piccirillo había solicitado el cese de la prisión preventiva y el traslado.

El fiscal federal Franco Picardi rechazó el pedido de excarcelación y de cambio de domicilio presentado por el empresario Elías Piccirillo, quien permanece bajo prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que se lo investiga por una presunta maniobra para incriminar falsamente al financista Francisco Hauque.

La postura del Ministerio Público quedó plasmada en un escrito de 14 páginas en el que el fiscal consideró que aún persisten riesgos procesales que justifican la continuidad de la medida cautelar. Ahora, la decisión final quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

El pedido de Piccirillo

En los últimos días, el exesposo de la conductora Jesica Cirio había solicitado el cese de la prisión preventiva y el traslado a otro domicilio para cumplir la detención.

Entre las alternativas propuestas figuraba un inmueble ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde reside su actual pareja, Florencia Epelbaum, quien además se ofreció como garante. También se mencionó la posibilidad de trasladarse a una vivienda en la zona del Yacht de Nordelta.

La defensa argumentó que el nuevo domicilio presentaría «mejores condiciones de habitabilidad», favorecería el vínculo con su hija menor de edad y permitiría un adecuado cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Sin embargo, el fiscal sostuvo que no se aportaron datos suficientes sobre el inmueble de Núñez y cuestionó que no se acreditaran debidamente las condiciones del lugar propuesto.

La acusación en su contra

En su presentación, Picardi recordó que Piccirillo y los demás imputados están acusados de haber participado en una maniobra criminal organizada destinada a incriminar a Francisco José Hauque mediante la colocación de un arma de fuego y estupefacientes en el vehículo que utilizaba.

Según la hipótesis de la fiscalía, la maniobra se habría originado a partir de un conflicto económico y personal entre ambos, derivado de una millonaria deuda que Piccirillo mantenía con el financista.

«La maniobra tuvo su origen en el conflicto económico y personal existente entre Elías David Piccirillo y Francisco Hauque, derivado de una deuda millonaria que el primero mantenía con el segundo», señala el escrito del fiscal.

Riesgos procesales

El representante del Ministerio Público consideró que continúan existiendo riesgos procesales que impiden modificar la situación del empresario.

«Existen riesgos procesales suficientes derivados de la libertad ambulatoria de Elías David Piccirillo que sólo pueden ser neutralizados mediante su detención preventiva», sostuvo Picardi en su dictamen.

Además, remarcó que el acusado ya se encuentra beneficiado con una medida menos gravosa al cumplir prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, por lo que entendió que no corresponde flexibilizar aún más las condiciones de detención.

De esta manera, la fiscalía rechazó tanto el pedido de libertad como la solicitud de cambio de domicilio y ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver si mantiene las actuales condiciones de detención de Piccirillo o hace lugar a alguno de los planteos de su defensa.

Con información de N.A