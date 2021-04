Un gobierno sin rumbo

Hace un año y cuatro meses que asumió el actual gobierno. En aquel momento había una economía deteriorada, 38% de la población bajo la línea de pobreza y un endeudamiento externo elevado.

Desde que asumió Fernández (aún hoy nos preguntamos si en realidad es Fernández el presidente, porque hay otro poder no tan virtual que lo ejerce quien lo llevo al poder), la economía sigue en caída libre, los índices de pobreza treparon casi al 45% y la emisión monetaria no es mayor porque no les da el tiempo, generando una inflación galopante.

Casi un año y medio sin acertar una sola medida, hizo caer la imagen del gobierno al punto que ni los mas fanáticos intentan defenderlo.

¿Qué le pasa por la cabeza al Presidente (nos seguimos interrogando las mismas dudas que más arriba señalamos) cuando vuelve a suspender las clases, si esta comprobado que los contagios en los establecimientos educativos son mínimos, esto último sostenido por la Asociación Argentina de Pediatría? ¿No tuvo tiempo de pensar otras alternativas para la segunda ola que todo el mundo sabía que venía?

Cuando dice que el sistema de Salud se relajó, ¿no piensa el los profesionales de la salud que trabajan horas de más por un sueldo miserable?

Párrafo aparte las declaraciones incoherentes del gobernador, vocero oficial del ala dura del gobierno, diciendo que la gente de CABA se atiende en los hospitales de la provincia. ¿No tendrán el pavor del pavo que no les permite reaccionar?

Lo primero que tendría que hacer es convocar urgente a todo el arco político y tomar medidas consensuadas. Claro que esto tendría que haberlo hecho hace un año y los márgenes de convocatoria ante tanto desprestigio se van achicando.

Intentar un estado policíaco o militarizado es un error casi sin retorno, inclusive para sus propios votantes, porque las medidas enunciadas constituyen un velado toque de queda.

Al peronismo, en todas sus variantes, incluso algunas contradictorias entre sí, siempre se le complicó gobernar con crisis económica y sin plata. Tampoco se han hecho cargo de sus errores, pero darnos una segunda Isabelita en menos de 50 años es demasiado, algo que nuestro sufrido pueblo no mereció ni merece.

Fabio Abraham

Ex Secretario de Gobierno y exconcejal Lomas de Zamora