Un gran aporte a la confusión

Si algo puedo decir de nuestro gobierno provincial es la confusión que crea con las distintas medidas que toma: no solo en el aspecto sanitario, sino con las actividades normales y habituales. Ya no solo no informa cuándo va a pagar los sueldos, no informa (con la complicidad de dirigentes estatales) cuándo o cómo va a pagar las actas firmadas con el incremento de sueldos con el IPC, cuándo paga la última cuota del aguinaldo, cuándo vuelve de España la esposa del gobernador, si es cierto que se fue; sino que ahora con dos horas nos preavisa de más restricciones para el movimiento de los autos disminuyendo 3 horas el tope de uso.

Es real la saturación del sistema sanitario y parece “crónica de una muerte anunciada”, por el deterioro que ha sufrido durante los últimos gobiernos del MPN el sistema de salud, que fue su punta de lanza pero que se fue cayendo, y de no ser por esta pandemia nos iban a seguir tercerizando todos los servicios, disminuyendo los presupuestos especialmente en la prevención, eliminando la dedicación exclusiva que evitaba lo que tan mal le hizo al sistema. Además, profesionales y técnicos que comparten su trabajo entre privado y público, que no permitieron el desarrollo del sistema para tenerlo a punto para las contingencias. La pandemia fue imprevista pero el deterioro del sistema sanitario fue elaborado.

Para terminar y contribuir con la confusión, ¿serán muy caros los kits para los hisopados que cada vez hacen menos? Tengo parejas amigas en las que a uno de sus integrantes le da positivo y al otro, como no tiene dos síntomas, no lo hisopan; que pierden el olfato pero como no tienen fiebre tampoco los hisopan. O sea, cuando dicen que por día hay 300 contagios son 300 hisopados positivos, pero puede haber más, porque a los asintomáticos aun siendo contactos estrechos no los hisopan. ¿Cuál será el número real en Neuquén?

Raúl Dobrusin

DNI 10.112.372



Neuquén