Un grupo de padres y madres denunció a la ministra de Educación de Neuquén

Desde la agrupación denuncian que son más de 100 las escuelas que no pudieron comenzar las clases. (Foto archivo: Yamil Regules).

El grupo de "Padres y Madres en Defensa de la Educación" denunció penalmente a la ministra Cristina Storioni y al subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, por posibles incumplimientos de sus deberes como funcionarios públicos y, por lo tanto, afectación a los Derechos del Niño. Los acusan de no resolver los distintos problemas que impiden que unas 100 escuelas, según su propio relevamiento, inicien las clases.

En la denuncia, presentada con el asesoramiento del abogado Gustavo Lucero, aseguran que en el grupo de Facebook de la agrupación, con 1814 integrantes, pudieron relevar que son más de 100 las escuelas de toda la provincia que tienen problemas edilicios, faltan construcciones o no se terminaron. Compararon sus cifras con las que, consignan, se brindaron desde Obras Públicas (10 sin presencialidad, 263 con trabajos menores y cuatro a cargo de municipios, intervenidas por Provincia) y desde ATEN (71 escuelas que no pueden empezar) por lo que pidieron que se esclarezcan los números.

Además de las fallas edilicias, la agrupación también consignó inconvenientes de conectividad, falta de cargos, de servicios básicos y de elementos de educación, como pizarrones. También aseguran que hay escuelas que podrían cumplir con la presencialidad y no lo hacen, otras que no cumplen con clases virtuales y, sobre todo, que podrían haber resuelto sus problemas de infraestructura durante el 2020, pero no hubo previsión para avanzar en este aspecto.

Los "Padres y Madres" proponen en su denuncia que se le pidan informes al jefe de Gabinete, Sebastián González, "para preservar a los ministros denunciados en su calidad de imputados" y reunirse con el jefe de los fiscales, José Gerez, para ampliar la información con la que cuentan.

El abogado también indicó que pedirán mantener un encuentro con la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, y con el gobernador, Omar Gutiérrez "para acercarle información que, evidentemente, no le está llegando por los carriles oficiales".

El grupo de "Padres y Madres" se dio a conocer durante 2018, cuando realizaron presentaciones en contra del paro de ATEN, que se extendió por más de un mes. En esta denuncia aseguran que hay docentes que están cobrando salarios sin realizar la contraprestación correspondiente porque tanto titulares como suplentes tienen "partes de enfermo". También reclaman que, así como el Gobierno pudo resolver la cuestión salarial con el sindicato, debería haber tenido la previsión para evitar "los serios perjuicios que se transitan".

Al ser consultada por la denuncia, la ministra Storioni respondió que se estaba interiorizando sobre la misma, que fue realizada en la jornada de este jueves.